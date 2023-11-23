Росіяни накопичують техніку та посилюють атаки на Харківську область: ЗСУ тримають оборону

Керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що російські військові на Куп'янському напрямку накопичують техніку та посилюють атаки.
"Ворог посилює атаки. На цьому напрямку фіксуємо нове накопичення техніки. Це пов'язано з тим, що ворог зазнає майже щодня великих втрат серед живої сили, техніки та озброєння. Він її поповнює, щоб штурмові дії продовжити", - розповів посадовець, передає Суспільне.
За його словами, Куп'янський напрямок залишається найважчим на території Харківської області. Протягом доби ЗСУ відбили 12 штурмів росіян.
"Противник обстріляв близько 12 населених пунктів. У нас лишаються небезпечними Куп'янський та Борівський напрямки", - розповів керівник обладміністрації.
Ситуація на Куп'янському напрямку: що відомо
Нагадаємо, що окупанти просунулися на Куп'янському напрямку і збираються посилити атаки. Російські загарбники завершують перегрупування на Куп'янському напрямку і після цього можуть атакувати з новою силою.
Окупанти наступають на Куп'янському напрямку. За словами військових, Куп'янськ важливий тим, що в разі його окупації росіяни можуть вийти на східний берег Оскола в Харківській області.
Генерал розкрив ситуацію під Куп'янськом та Бахмутом. На Куп’янському напрямку росіяни вели штурмові дії, які відбили ЗСУ. Сили оборони завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, повідомив Олександр Сирський.
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