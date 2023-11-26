Росія вночі атакувала Україну дронами: у Києві лунали вибухи

У ніч на 26 листопада російські окупанти запустили по Україні безпілотники.

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Росія атакувала Україну дронами / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, pexels.com

В суботу ввечері, 25 листопада, російські загарбники почали нову атаку України ударними безпілотниками типу Shahed. У ЗСУ повідомили, що запуск відбувся з тимчасово окупованого Маріуполя.

У Telegram-каналі Повітряних сил ЗСУ повідомили, що приблизно о 21:15 ворожі БпЛА були помічені на межі Запорізької та Дніпропетровської областей. Потім повітряну тривогу оголосили у Полтавській області також через загрозу ударних БпЛА, які рухались у напрямку Миргорода.

"Групи ударних БпЛА заходять в повітряний простір Черкаської області зі східного напрямку", - йдеться у повідомленні від ЗСУ.

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У ніч на 26 листопада у Києві та Київській області також була оголошена повітряна тривога.

"У передмісті Києва працює ППО. Небезпека триває. Перебувайте в укриттях", - заявив у соціальних мережах Сергій Попко, начальник КМВА.

Робота Повітряних сил ЗСУ

У ніч на 26 листопада окупанти атакували з південно-східного напрямку 9-ма ударними БпЛА типу "Shahed". В результаті бойової роботи протиповітряною обороною Сил оборони України знищено 8 ворожих безпілотників "Shahed-131/136".

ЗСУ знищили ворожі дрони / фото: t.me/kpszsu

Нагадаємо, що через атаку дронів у Києві без світла залишилося 77 житлових будинків. Крім того, як повідомляють чиновники Міненерго, під час обстрілу в Київській області відключалися повітряні лінії потужністю 330 кіловат.

Уночі 25 листопада сили ППО знищили 71 із 75 цілей. Для відбиття повітряної атаки використовувалися зенітні ракетні війська, тактична авіація, мобільні вогневі групи та підрозділи радіоелектронної боротьби.

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