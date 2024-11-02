РФ вперше за 15 днів вивела ракетоносій з 'Калібрами': у ВМС розкрили загрози

Також сьогодні був помічений російський корабель у Середземному морі, який є носієм "Калібрів".

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РФ готується до атак ракетами / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Міноборони РФ

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РФ може готувати масований удар по Україні

Чим небезпечні ракети "Калібр"

2 листопада в акваторії Чорного моря перебуває корабель із крилатими ракетами типу "Калібр" на борту. Країна-агресорка Росія вивела його на бойове чергування у регіоні після паузи у понад два тижні.

За даними військових, "наразі у Чорному морі був зафіксований один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 4 ракет", йдеться в повідомленні Військово-морських сил Збройних сил України.

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Крім того, у ВМС наголосили, що в Азовському морі кораблі РФ відсутні.

Що відомо про ракету "Калібр" / Інфографіка: Главред

Востаннє до цього російські ракетоносії були помічені в Чорному морі 19 жовтня, але тоді вони не мали "Калібрів" на борту. 17 жовтня у цій акваторії фіксували корабельне угруповання РФ з крилатими ракетами. Тобто 15 діб тому.

За даними ВМС, 2 листопада також був помічений один російський корабель у Середземному морі, який є носієм "Калібрів", загальним залпом до 8 ракет.

Ракетний обстріл РФ по Україні - що відомо

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що РФ вдарила по Одесі ракетою з касетною бойовою частиною. Вибух пролунав під час повітряної тривоги. Рятувальники йшли в укриття і в цей момент ворог вдарив по місту ракетою. Пошкоджень зазнали пожежні автівки, пожежна частина та 27 рятувальників.

РФ вдарила ракетами по житлових будинках у Харкові. Під удар російських окупантів потрапили житлові будинки. За даними Олега Синєгубова, внаслідок ворожого обстрілу зафіксовано приліт у житловий приватний будинок. Також пошкоджено багатоповерхові будинки.

РФ запустила по Україні ракети і 48 дронів. Російські окупанти у ніч на п’ятницю, 1 листопада, здійснили чергову атаку по Україні ракетами і дронами. Вони запустили по території нашої держави три керовані авіаційні ракети Х-59/69 з повітряного простору тимчасово окупованих територій Херсонщини.

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