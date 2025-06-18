РФ вдарила по Запоріжжю 13 'Шахедами': зʼявилися фото наслідків

У місті пошкоджень зазнала цивільна інфраструктура.

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Ворог вдарив дронами по Запоріжжю / Колаж: Главред, фото: Запорізька ОВА

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Росіяни атакували Запоріжжя дронами

Внаслідок ворожого удару у місті спалахнули пожежі

Інформації про постраждалих не надходило

У ніч на 18 червня, російські окупанти атакували Запоріжжя ударними дронами. За попередніми даними, ворог застосував 13 безпілотників для атаки на місто. Про це повідомляє голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров в Telegram.

Внаслідок російського обстрілу виникло три пожежі, площею 100, 300 та 800 м. кв.

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Осколками та вибуховою хвилею пошкоджено житлові будинки - у багатьох з них вибиті вікна. Також знищені автомобілі.

"Вибиті вікна у багатоповерхівках, згорілі авто, пожежі у складських приміщеннях - Запоріжжя оговтується після нальоту БпЛА", - йдеться у повідомленні Федорова.

Він додав, що інформації про загиблих чи постраждалих не надходило. Екстрені та комунальні служби продовжують ліквідацію наслідків атаки.

"Ранок після атаки. Попіл, уламки, тиша. Дякувати Богу, без постраждалих. Працюємо. Відновимо", - підкреслив голова Запорізької ОВА.

Shahed-136 / Інфографіка: Главред

Удари РФ по Україні - останні новини

Як писав Главред, у ніч на 17 червня, країна-агресор РФ атакувала Київ із повітря. Внаслідок масованої атаки Росії на столицю було пошкоджено гуртожитки Київського авіаційного інституту, житловий будинок і навчальний заклад.

За останніми даними, загалом в українській столиці внаслідок удару загинула 21 людина, поранення дістали 134. Лише за однією вказаною адресою вилучено тіла 16 осіб.

Тієї ж ночі ворог атакував Одесу. Окупанти зруйнували житлові будинки в історичному центрі міста, дитячий садок та інклюзивний центр. Внаслідок російського удару двоє людей загинуло.

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Хто такий Іван Федоров З 2020 - Мелітопольський міський голова. У 2022 році, під час повномасштабного вторгнення військ Росії місто Мелітополь було окуповано. Після захоплення Мелітополя російськими військами відмовився співпрацювати з окупантами, після чого був викрадений російськими військовими. Наступного дня дві тисячі жителів міста вийшли на протест із вимогою його звільнення. Після шести днів полону Федоров був обміняний на полонених солдатів РФ. У лютому 2024 р. указом президента України призначений головою Запорізької ОВА.

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