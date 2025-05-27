У Росії зухвало виправдовують удари по Україні: що вигадали у Кремлі

Ворог також погрожує українцям новими ударами.

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Російська Федерація виправдовує свої масштабні обстріли по Україні / Колаж: Главред, фото ДСНС

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Росіяни виправдовують удари по Україні

У Москві погрожують українцям новими атаками

Російські загарбники продовжують завдавати дронових та ракетних ударів по Україні. При цьому ворог намагається цинічно виправдати свої масштабні атаки нібито загрозою "терористичних атак та провокацій". Про це йдеться в заяві Міноборони РФ, якого цитують росЗМІ.

Мало того, що росіяни зухвало виправдовують удари по мирних містах України, вони ще й погрожують новими атаками.

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"Збройні сили Росії продовжать завдавати удари у відповідь на будь-які терористичні атаки та провокації київського режиму", - заявили у Міноборони РФ.

Російське командування заявило, що Київ, за підтримки окремих країн Європи, зробив низку провокаційних кроків для зриву переговорів які нібито ініціювала Росія.

Ба більше, росіяни традиційно заявляють, що б'ють лише по військових об'єктах та ВПК в Україні. Наприклад, у Москві зазначили, що у ніч на 25 травня, Росія начебто завдала масованого удару по підприємствах ВПК України, що випускають компоненти ракет, радіоелектроніку, вибухівку та ударні БПЛА. А ще, за даними Міноборони РФ, ворог нібито уразив стоянку бойових катерів. Хоча насправді тієї ночі під удар росіян потрапила цивільна забудова України. Зокрема, лише в Житомирській області загинуло троє дітей з однієї сімʼї внаслідок ворожої атаки.

Тим часом речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що атаки Києва на російські регіони нібито не наближають сторони до мирного врегулювання.

"Щонайменше потрібно сказати, що ці дії Києва, звісно, дисонують із прагненням до мирного процесу", - сказав Пєсков журналістам на брифінгу у вівторок.

Якими ракетами РФ атакує Україну / Інфографіка: Главред

Удари РФ по Україні - останні новини

Нагадаємо, у ніч на 27 травня окупанти двічі вдарили по місту Суми, використавши дрон та авіацію. Близько 01:30 ворог за допомогою БПЛА вдарив по території одного з промислових підприємств. Там сталася пожежа. Були пошкоджені транспортні засоби.

А близько 04:30 Суми знову були атаковані - цього разу авіаударом. Унаслідок цього пошкоджено щонайменше 7 приватних будинків, один двоповерховий житловий будинок і кілька автомобілів.

Як писав Главред, у ніч на 26 травня втретє поспіль Україна потрапила під масований ракетно-дроновий удар країни-агресора РФ. Окупанти застосували 364 засоби повітряного нападу. Силам ППО вдалося збити 9 крилатих ракет і 288 ворожих БпЛА.

Днем раніше, 25 травня, окупаційні війська агресора Росії здійснили масовану повітряну атаку із застосуванням ракет і БПЛА "Шахед" на низку українських регіонів. Під ворожий удар потрапили майже всі області України.

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Що таке Міністерство оборони Росії? Міністерство оборони Російської Федерації - федеральний орган виконавчої влади (федеральне міністерство), який проводить військову політику та здійснює державне управління в області оборони РФ. Через вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року Міністерство оборони Російської Федерації було внесено до санкційного списку Євросоюзу. 3 березня 2022 року Міноборони РФ внесено до санкційних списків США, пише Вікіпедія.

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