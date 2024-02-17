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РФ зазнає рекордних втрат у спробах захопити Авдіївку: деморалізація зростає - ЦНС

Руслана Заклінська
17 лютого 2024, 05:34
Втрати особового складу серед окупантів є чи найбільшими з моменту повномасштабного вторгнення Росії на територію України, кажуть у ЦНС.
РФ зазнає рекордних втрат у спробах захопити Авдіївку: деморалізація зростає - ЦНС
Втрати росіян під Авдіївкою одні з найбільших за час повномасштабного вторгнення / Колаж: Главред, фото: 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, instagram.com / libkos

Втрати російських військ під час спроб захопити Авдіївку є одними з найбільших за час повномасштабного вторгнення. Деморалізація серед особового складу окупантів значно зростає. Про це повідомив Центр національного спротиву.

"Російські війська зазнають рекордних втрат у спробах захопити Авдіївку", - написали в ЦНС.

За інформацією від підпілля, поблизу Авдіївки активні "м'ясні штурми" російського командування призвели до зниження морально-психологічного стану та бойової спроможності військових.

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У ЦНС зазначили, що втрати серед особового складу російських окупаційних військ є чи найбільшими з початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України.

"Втрати саме на Авдіївському напрямку за останній тиждень близько п'яти тисяч серед особового складу. Втрати фіксуються як і на тактичному, так і оперативному рівні. Росіяни втратили сотні одиниць техніки", - наголосили в ЦНС.

Центр національного спротиву додаав, що 74-та на 114-та окремі мотострілецькі бригади Росії фактично втратили бойову спроможність.

Бої за Авдіївку

Нагадаємо, поблизу Авдіївки тривають жорстокі бої, там російські окупанти здійснюють бомбардування та масовані атаки з кількох напрямів одночасно. Збройні сили України активно захищають місто, використовуючи всі можливі засоби. Командувач ОСУВ "Таврія" Олександр Тарнавський заявив, що проводяться рейдово-ударні операції для розширення логістичних коридорів та забезпечення захисників боєприпасами.

Також окупанти продовжують безперервний наступ на Авдіївському напрямку, незважаючи на великі втрати, які перевищують у сім разів українські. Проти ЗСУ діють як армійський корпус, сформований з мешканців Донбасу, так і численні російські частини, загалом близько 55-60 тисяч особового складу.

Крім цього, під час штурмів Авдіївки окупанти зазнають великих втрат у техніці та особовому складі. Росія не рахується з втратами своїх елітних військ і намагається за будь-яку ціну захопити місто.

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