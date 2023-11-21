РФ може піти у наступ на ще одному напрямку: експерт попередив про нову загрозу

Армія країни-агресорки РФ зараз найбільше тисне біля чотирьох населених пунктів, але може піти у наступ біля ще одного міста.

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РФ може піти у наступ на ще одному напрямку/ колаж: Главред, фото: 59 ОМПБр Якова Гандзюка, Facebook

Російські окупанти зараз найбільше тиснуть на Куп'янськ, Мар’їнку, Кліщіївку та Андріївку. Але загарбники можуть почати наступ на ще одному напрямку – біля Вугледара у Донецькій області.

Таку думку висловив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко в ефірі телемарафону. Він зазначив, що найбільший тиск армії країни-агресорки Росії відчувається в районі Бахмута, у напрямку Кліщіївки та Андріївки. За його словами, окупанти зараз переважно намагаються відбити саме Кліщіївку.

"Також вони намагаються тиснути на Куп'янськ, але це у них така хвороба ще з минулого літа, коли у них провалився наступ на Лимано-Куп'янській вісі. Мар’їнка – це також для них така вже психологічна травма, вони ніяк не можуть її забути", – зазначив Коваленко. відео дня

Проте, за його словами, загарбники можуть почати наступати на ще одному напрямку. Вони можуть повернутися до наступальних дій біля Вугледара, каже експерт.

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