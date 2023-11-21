РФ може піти у наступ на ще одному напрямку: експерт попередив про нову загрозу

Російські окупанти зараз найбільше тиснуть на Куп'янськ, Мар’їнку, Кліщіївку та Андріївку. Але загарбники можуть почати наступ на ще одному напрямку – біля Вугледара у Донецькій області.
Таку думку висловив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко в ефірі телемарафону. Він зазначив, що найбільший тиск армії країни-агресорки Росії відчувається в районі Бахмута, у напрямку Кліщіївки та Андріївки. За його словами, окупанти зараз переважно намагаються відбити саме Кліщіївку.
"Також вони намагаються тиснути на Куп'янськ, але це у них така хвороба ще з минулого літа, коли у них провалився наступ на Лимано-Куп'янській вісі. Мар’їнка – це також для них така вже психологічна травма, вони ніяк не можуть її забути", – зазначив Коваленко.відео дня
Проте, за його словами, загарбники можуть почати наступати на ще одному напрямку. Вони можуть повернутися до наступальних дій біля Вугледара, каже експерт.
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