РФ готується до нового масштабного наступу: експерт назвав можливу дату атаки

Ресурсів у російських загарбників досить багато, вони їх підтягують і готуються до атаки.

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Армія РФ можливо готується до масштабного наступу / Колаж: Главред, фото: скріншот відео Міноборони РФ

Російські окупанти зараз накопичують ресурси, щоб перейти в масштабний наступ. Можливо, це станеться наприкінці вересня. Таку думку озвучив військовий експерт Владислав Селезньов.

За його словами, зараз потрібно звернути увагу на Куп'янсько-Лиманський напрямок.

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"Там концентрується підрозділ 25-ї армії. Генерал Сирський говорить про те, що вони готуються перейти в наступ в найближчій перспективі. Підтягуються додаткові резерви в районі Бахмута з боку ворожої армії. Серйозна концентрація сил і засобів північніше і південніше Бахмута", - сказав Селезньов в інтерв'ю виданню Obozrevatel.

Що стосується Південного фронту, то на Токмацькому напрямку ворог зосередив дві бойові повітряно-десантні дивізії противника і ще дві, які складаються з мобілізованих. Одна з них - на базі Рязанського повітряно-десантного училища.

Селезньов вважає, що ресурсів у росіян досить багато, вони їх підтягують і готуються до атаки.

"Мої джерела з Криму повідомляють про те, що в Севастополі в середовищі військовослужбовців йде розмова про те, що 26 вересня – це та дата, коли путінська армія може перейти в масштабний наступ. До цього періоду потягується особовий склад і резерви", - додав він.

Як повідомляв Главред, аналітики Інституту вивчення війни повідомляють, що окупанти вжили нових заходів для протидії Збройним Силам України. Зокрема, російська армія вивела свої штаби за межі зони дії більшості українських ударних систем. Передові командні пункти розміщені глибше під землею та позаду оборонних позицій.

Також росіяни поліпшили командний зв'язок з командними пунктами і частинами. Вони проклали польові кабелі та почали використовувати більш безпечний радіозв'язок. Однак на рівні батальйонів конфіденційна інформація все ще передається через незахищені канали.

Тим часом українські військові звільнили частину селища Опитне біля міста Авдіївка в Донецькій області. Про це заявила заступник міністра оборони України Ганна Маляр. Також вона розповіла, що впродовж минулого тижня українські війська мали частковий успіх в районі Новомайорського Донецької області, і зараз вони закріплюються в тих районах, де просунулися вперед.

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