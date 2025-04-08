РФ готує масштабний наступ: експерт сказав, що може зламати плани Путіна

Стратегічні резерви в Росії уже вичерпалися. Зараз країна-агресорка намагається поповнити втрати, яких вона кожного місяця зазнає на фронті.

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РФ готує масштабний наступ/ коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, міноборони РФ

Основні тези Тимочка:

Путін не відмовився від окупації українських територій і готується до нового наступу

Диктатор РФ уже віддав накази про посилення заходів для поповнення втрат окупаційної армії

Проте таких заходів буде недостатньо, і Кремль змушений буде оголосити загальну мобілізацію

Російський диктатор Володимир Путін не відмовляється від окупації українських територій і готується до нового наступу.

Глава Кремля уже віддав наказ збільшити призов на строкову службу, залучити резервістів і фінансувати нових "добровольців". Про це розповів голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко, повідомляє "24 Канал".

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"Росіяни активно готуються до нових наступальних операцій. Вони масово залучають резервістів на збори без визначеного терміну та нарощують призов на строкову службу", – зазначив експерт.

Він розповів, що Путін паралельно з цим також дав розпорядження губернаторам та місцевим органам влади знайти додаткове фінансування для "добровольців", яких вербують в російську окупаційну армію, щоб відправити на війну.

Проте, за словами Тимочка, цих ресурсів буде недостатньо, і Кремлю доведеться оголосити загальну мобілізацію. Експерт зазначив, що поки що Путін уникає цього рішення, адже розуміє його непопулярність і ризик внутрішніх бунтів. Але якщо інші заходи не дадуть потрібного для РФ результату, Кремль піде на цей крок", – наголосив Тимочко.

Проте навіть якщо в РФ оголосять загальну мобілізацію, російське командування зіткнеться з низкою проблем. Зокрема, окупантам доведеться думати, де озброїти мобілізованих, як забезпечити їх бронетехнікою, як злагодити підрозділи і де знайти офіцерський склад.

Тимочко зазначив, що Путін не збирається зупинятися, навіть попри всі труднощі.

"Протидія таким планам можлива лише через консолідацію зусиль. Росія намагається накопичити сили для наступу, але його успіх ще зовсім не гарантований", – підсумував Тимочко.

Ситуація на фронті в Україні – останні новини

Як повідомляв Главред, в ISW розповіли, чи утримують ЗСУ позиції в Курській та Бєлгородській областях. Геолокаційні кадри показують, що росіяни просунулися до центральної Демидівки.

Також раніше було названо мету наступу ЗСУ на Бєлгородщину – 2-3 села вже під контролем. Найбільша загроза весняно-літньої кампанії РФ націлена на Сумщину та Харківщину.

Нагадаємо, раніше генерал попередив про загрозу і зазначив, що Україна не може збивати ракети РФ, як раніше. Україні дедалі складніше збивати ворожі цілі з однієї причини.

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Хто такий Іван Тимочко Тимочко Іван - учасник бойових дій, чинний військовослужбовець, голова ради резервістів Сухопутних військ Збройних Сил України, ветеран АТО, повідомляє Вікіпедія.

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