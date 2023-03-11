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РФ готує лінію оборони в глибокому тилу: в ISW пояснили, навіщо

11 березня 2023, 08:35
Росія не впевнена, що зможе втримати окупований південь України і боїться втратити Крим. Але оборонні укріплення у тилу на території РФ мають інше призначення.
Российские военные
РФ готує лінію оборони в глибокому тилу/ Міноборони РФ, Telegram

Країна-агресорка Росія будує оборонні лінії у тилу в тих місцях, які розташовані далеко від нинішньої лінії фронту. Також оборонні укріплення з’являються на території самої РФ – в Бєлгородській і Курській областях. З держбюджету країни-терориста на це витрачають мільярди рублів.

Про це повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW) із посиланням на російські та українські джерела. Аналітики інституту пояснили, яким може бути призначення таких оборонних укріплень. Вони зазначають, що це, найімовірніше, спрямовано на використання в інформаційних операціях – Кремль хоче виставити Україну "загрозою для Росії", щоб переконати росіян у нібито "життєвій необхідності" продовження війни проти України.

В ISW нагадали, що 9 березня губернатор Бєлгородської області РФ В'ячеслав Гладков повідомив про завершення будівництва "засічної лінії" укріплень уздовж кордону з Україною. При цьому він сказав, нібито війська РФ повинні виділити сили для захисту цих укріплень у разі нападу України на Бєлгородську область. На будівництво цієї оборонної лінії, за словами чиновника країни-агресорки, було витрачено 10 млрд рублів (близько 132 млн доларів).

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Аналітики також зазначають із посиланням на Генеральний штаб Збройних сил України, що окупанти продовжують будувати укріплення вздовж кордону з Україною в Курській області, де, ймовірно, також ніколи не буде бойових дій. Фахівці ISW вважають, що такі дії РФ – це просто даремне витрачання коштів.

Також зазначається, що російські загарбники будують оборонну лінію в окупованому Криму.

"Ці укріплення в Криму розташовані далеко від нинішньої лінії фронту на півдні України, а російський персонал і техніка, розміщені на цих лініях, були б більш доречними в інших місцях України", – пише ISW.

Навіщо РФ будує оборонні лінії в тилу і біля Криму

Аналітики Інституту вивчення війни припускають, що в Курській і Бєлгородській областях оборонні лінії будують лише задля використання цього факту в інформаційних операціях, щоб зобразити Україну загрозою для РФ і виправдати перед росіянами продовження війни проти України.

У той же час створення таких укріплень у Криму може вказувати на те, що окупанти не впевнені у своїй здатності втримати окуповані території півдня України.

Але при цьому на жодній з цих ліній оборони не відбувається розгортання російських військ, що вказує на те, що ці укріплення неважливі для операцій країни-агресорки РФ в Україні, зазначають в ISW.

Ситуація на фронті

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що цього року сезон в Криму буде гарячим і дуже спекотним. Всі побачать, що до України потрібно ставитися не лише з повагою, а й з великим страхом.

Також Подоляк заявив, що цьогоріч мають відбутися ключові події у війні, проте важливо зберегти несподіваність для противника. Тому зараз потрібно обмежити обговорення майбутніх контрнаступів Збройних сил України, щоб мінімізувати можливі ризики.

Нагадаємо, прем'єрміністр Великої Британії Ріші Сунак заявив, що війна в Україні закінчиться за столом переговорів, але зараз Києву потрібна підтримка для створення міцної позиції для участі в них. Політик заявив, що підтримує президента Володимира Зеленського, щоб він був у "кращій ситуації для проведення цих переговорів".

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