Ресурси не безкінечні: експерт розповів, що може примусити Путіна до переговорів

Військовий експерт вважає, що наразі, за логікою Путіна та російських військових, в РФ немає причин для перемовин.

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РФ має резерви, щоб наступати / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, Міноборони РФ

Ключові тези:

Наразі Путін не прагне до переговорів

РФ не зможе вести тривалу війну

США можуть натиснути на Путіна

Зараз РФ має певний запас сил, що дозволяє Путіну тиснути на багатьох напрямках фронту. Про це розповів директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець в етері Еспресо.

Він вважає, що наразі Путін не має наміру ставати на шлях перемовин.

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"Путін відчуває певний кураж з огляду на те, що значна кількість живої сили та техніки противника дозволяє тиснути на багатьох напрямках лінії фронту. Але при цьому є й певні ризики для РФ, бо, з одного боку, кардинально зросли втрати окупантів. Якщо за 2022 рік ми говорили, що середні втрати ворога на добу становили в межах 200 осіб, а у 2023 році – близько 500-600, то в цьому році говоримо про показники у 1000-1500 за один день бойових дій.", - аналізує військовий експерт.

При цьому Згурець додає, РФ має певний запас ресурсів, проте їх не достатньо для того, щоб витримати тривалі та широкомасштабні воєнні дії.

"На поточному етапі ворог намагатиметься насамперед діяти як в останній день, використовувати всі наявні сили та засоби, аби якомога далі просунутися та створити передумови для перемовин, якщо вони будуть, на максимально прийнятних для себе умовах.", - додає експерт.

Він припускає, що наразі, за логікою Путіна та російського військового керівництва, відсутні підстави для проведення перемовин.

За словами експерта, переговори можуть розпочатись в разі особливого тиску з боку США на Росію, але динаміка висвітлення перемовин Трампа з Путіним виглядає дещо дивною.

"Йдеться про певні поступки, рішення, які скоріш мають бути зроблені коштом України, а не РФ. Думаю, такий підхід не влаштує нашу сторону, наше військово-політичне керівництво", - підкреслив Сергій Згурець.

Хто такий Сергій Згурець Сергій Згурець - український журналіст і військовий експерт. Автор наукових видань про військово-промисловий комплекс України. Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express, головний редактор однойменного журналу. Член правління громадянської організації Ліга оборонних підприємств України, пише Вікіпедія.

Ситуація на фронті - новини за темою

Як раніше писав Главред з посиланням на головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, РФ зосередила в Курській області значну кількість сил з елітних російських ударних частин. Ворог намагається витіснити ЗСУ та просунутись вглиб території, яку контролює Україна.

Речниця оперативно-тактичного угруповання військ "Луганськ" Анастасія Бобовнікова повідомила, що кадрові частини російських окупаційних військ накопичуються в районі Часового Яру та Торецька Донецької області для майбутнього удару.

Згодом лейтенант ЗСУ з позивним "Алекс" проінформував, що російські окупанти намагаються захопити Курахове. За його словами, ворожі солдати проповзають у східні околиці міста.

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