Ракетний удар РФ по Україні: у Києві прогриміла серія потужних вибухів

У Києві та області прогриміли кілька сильних вибухів.

На Київщині працює ППО після оголошення масштабної тривоги / АрміяInform

Серія сильних вибухів прогриміла Києві в суботу, 14 січня, після оголошення масштабної повітряної тривоги.

Звуки вибухів пролунали в Києві та області. В області працює протиповітряна оборона. Про це повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба.

"Київська область. Працює ППО", - йдеться в повідомленні Кулеби.

Крім того, в Києві пролунали звуки вибухів. Про це також повідомляють місцеві Telegram-канали.

У свою чергу київський міський голова Віталій Кличко підтвердив, що в Києві лунають вибухи.

"Зараз працює ППО. Будьте в укриттях! Терористична атака на Україну триває", - додавши Кличко.

Нагадаємо, 14 січня після оголошення масштабної повітряної тривоги в багатьох областях України пролунали вибухи.

Раніше повідомлялося про те, що РФ здійснила ракетну атаку на Київ вранці в суботу, 14 січня.

В Офісі президента України розповіли, що були атаковані об'єкти критичної інфраструктури.

Мер міста Віталій Кличко повідомив, що вибухи сталися в Дніпровському районі Києва. Він зазначив, що на місце попадання ракети направляються всі служби і закликав усіх залишатися в укриттях.

У Голосіївському районі столиці уламки ракети впали на нежитлову територію. Постраждалих немає.

У КМВА підтвердили, що є потрапляння в об'єкт інфраструктури. На місці вже працюють всі необхідні служби.

Нагадаємо, в суботу, 31 грудня, під час масованої ракетної атаки українські захисники знищили в небі над Києвом сім ворожих повітряних цілей. У трьох районах столиці є руйнування в результаті падіння уламків російських ракет.

В ході масованої ракетної атаки у четвер, 29 грудня, випустили по території України 70 ракет.

При цьому були знищені 58 з 70 крилатих ракет РФ.

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