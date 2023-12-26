Працювали швидко: окупанти в паніці вивели свої кораблі з Феодосії

Українські військові вдарили по російському кораблю "Новочеркаськ". Після цього російські окупанти раптово вивели з Феодосії два кораблі. Про це повідомляє Крим.Реалії.
Повідомляється, що ці кораблі вийшли з бухти через кілька годин після удару по порту і десантному кораблю РФ.
Варто відзначити, що ідентифікувати кораблі не вдалося через велику відстань і сильне задимлення. Можна припустити, що мова йде про військовий корабель і військовий катер Чорноморського флоту РФ.
Удар по російському кораблю "Новочеркаськ" у Феодосії
У ніч на вівторок, 26 грудня, у Криму гриміли вибухи – було знищено російський десантний корабель "Новочеркаськ". Сили оборони України знищили великий російський десантний корабель в порту окупованої Феодосії.
Після цього у Повітряних силах ЗСУ заявили про сплановану операцію. Речник ПС ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що корабель був знищений в результаті удару пілотів тактичної авіації Повітряних сил. За його словами, це була спланована операція і Збройних сил, і інших силових структур. Ігнат додав, що на "Новочеркаську", ймовірно, був потужний боєкомплект.
Пізніше стало відомо, що у знищеного корабля на борту були "Шахеди", які російські окупанти використовують для атак на українські міста.
Також пізніше повідомлялося, що вибух у Феодосії зафіксували супутники NASA, стала відома доля екіпажу і корабля. "Задвохсотився" щонайменше 21 російський моряк. Екіпаж чергував у нічну пору на кораблі.
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