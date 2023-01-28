Путін готовий затягнути війну ще на шість місяців: в ISW назвали причину

Володимир Путін також готує новий наступ, намагаючись перехопити ініціативу, відзначають аналітики.

Володимир Путін / скріншот YouTube

Президент Росії Володимир Путін готовий затягнути повномасштабну війну проти України ще на шість місяців.

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW), проаналізувавши інформацію від видання Bloomberg, розповіли про мету диктатора.

За даними інсайдерів з Кремля, на яких посилається видання, Путін готує новий наступ, намагаючись перехопити ініціативу, адже він незадоволений успіхами ЗСУ і провалом російських військових.

Диктатор побоюється, що в лютому або березні ЗСУ почнуть атакувати з більшою силою. Президент РФ вирішив робити ставку на те, що якщо він затягне час, то це дозволить йому здобути перемогу на війні.

"Цей звіт узгоджується з поточною оцінкою і прогнозом ISW, що Кремль, ймовірно, готується до проведення рішучих стратегічних дій — швидше за все, в Луганській області — в наступні шість місяців з метою повернути собі ініціативу і покласти край поточній низці оперативних успіхів України", - відзначили аналітики.

Нагадаємо, раніше секретар РНБО Олексій Данілов зазначав, що до річниці повномасштабного вторгнення 24 лютого армія країни-агресора Росії може активізувати бойові дії і перейти в повномасштабний наступ. Окупанти можуть зосередитися на Донецькому, Луганському та Запорізькому напрямках.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін захотів розширити територію РФ, і тому скликав для обговорення цього питання Радбез. Так, країна-агресор зараз має претензії до шельфу в Північному Льодовитому океані.

Вам може бути цікаво: