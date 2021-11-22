"Просила їсти і погрітися": у Харкові лисиця намагалася пробратися до школи

Лисиця просилася в школу вночі / скріншот

Кумедна "подія" трапилася в Харкові. Соцмережею розлетілося відео, на якому лисиця намагалася пробратися в школу-інтернат на вул. Електровозній.

"Вночі так холодно, що лисиці просяться погрітися до школи-інтернату на вулиці Електровозна. А ви б відчинили б", – підписали відео в Telegram-каналі "ТРУХА.Харків". На кадрах видно, як руда гостя ставала на задні лапи, а передніми намагалася відкрити двері в школі. Після того як їй нічого не дали, лисиця крутнула хвостом і зникла на вулиці.

У коментарях під публікацією підписники припустили, що, лисиця, скоріш за все, скажена, що проявляється у втраті страху перед людиною. Тому якщо і є бажання погодувати звірка, то зробити це краще так, щоб тварина вас не чапнуло, або щоб не зайшла всередину приміщення.

Деякі, втім, зауважили, що в околицях була нещодавно вакцинація диких тварин від сказу, тому годувати можна.

Раніше Главред писав, що у Вінниці спостерігається навала лис. Дикі тварини вільно розгулюють по місту в пошуках їжі і не бояться людей і машин. Хижаки бігають як біля багатоповерхівок, так і по дорозі.

Зазначимо, в одному з селищ Волинської області на початку жовтня 2021 року оголосили карантин через сказ. Хворобу виявили саме у лисиці, яку задушив місцевий собака. Згодом син власника собаки зробив фото з мертвою твариною в руках. Через випадок сказу влада прийняла рішення про оголошення карантину.