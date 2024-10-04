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Демографічна криза в Україні: скільки дітей має бути в кожній родині - точна цифра

Юрій Берендій
4 жовтня 2024, 13:38
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Аналітик наголошує, що в кожній українській родині повинно бути в середньому 2-3 дітей.
Демографічна криза в Україні: скільки дітей має бути в кожній родині - точна цифра
Скільки дітей має бути в сім'ї, щоб вирішити демографічну кризу / Колаж Главред, фото: УНІАН

Для того, щоб нівелювати різницю між високою смертністю, міграцією та рівнем народжуваності в Україні, в кожній родині повинно бути по 2-3 дитини. Про це в інтерв'ю Главреду розповів доктор економічних наук, старший науковий співробітник, заступник директора з наукової роботи Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи Олександр Гладун.

За його словами, в ідеалі кожна сім'я в Україні повинна мати двох-трьох дітей, щоб забезпечити заміщення поколінь. Це означає, що на 100 жінок має припадати близько 210-220 народжених дітей, аби нове покоління могло повноцінно замістити своїх батьків.

"Чому не 200, тому що цей показник розраховується з такою умовою, щоб діти дожили до віку батьків. А є дитяча смертність, тому треба, щоб було трохи більше. Але в нас такого вже давно немає", - зазначає він.

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Хто такий Олександр Гладун

Олександр Миколайович Гладун - український науковець. Доктор економічних наук, заступник директора з наукової роботи Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи. Член комісії при Президії НАН України із захисту науки, протидії псевдонауці та фальсифікації наукових досліджень.

Лауреат премії імені М.В. Птухи за серію праць з дослідження довготривалої демографічної динаміки України.

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Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, доктор економічних наук Олександр Гладун зазначає, що передбачити демографічну ситуацію в Україні через 5-10 років у разі повторної агресії Росії складно.

Внаслідок війни вже відбувається суттєве скорочення населення, і не всі громадяни повернуться після завершення бойових дій. Якщо після війни чисельність населення залишиться на рівні 30-32 мільйони осіб, це буде відносно прийнятним результатом.

Водночас за прогнозом Інституту демографії та проблем якості життя НАН, до 2051 року населення України може знизитися до 25,2 мільйона осіб.

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демографія демографічна криза скорочення населення
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