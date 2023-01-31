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Пішов на війну добровольцем: ЗСУ ліквідували окупанта з Калінінграда

31 січня 2023, 10:02
29-річний окупант Віктор Щастний загинув ще 4 січня, але в РФ його смерть підтвердили лише зараз. Він поїхав на війну добровольцем.
Окупант Віктор Щастний ліквідований в Україні
Окупант Віктор Щастний ліквідований в Україні / Фото ВК

На війні в Україні ліквідували російського окупанта Віктора Щастного з Калінінграда. Загарбник пішов на війну добровольцем та проїхав тисячі кілометрів, щоб знайти свою смерть.

29-річний військовий загинув ще 4 січня, але в РФ його смерть підтвердили лише зараз.

"4 січня 2023 року в Україні ліквідовано 29-річного російського окупанта (не)мешканця Калінінграда Віктора (не)Щастного", - повідомив у Telegram співзасновник міжнародної волонтерської спільноти InformNapalm, Іраклі Комахідзе.

Наприкінці січня тіло "демілітаризованого окупанта" доставили на батьківщину.

"Його поховали цими вихідними на військово-меморіальному кладовищі "Курган Слави" в селищі Медведівка Гурьевского району", - йдеться у повідомленні в забороненій в Україні соцмережі Вконтакте.

Там додали, що Щастний був учасником організації "ВПК Витязі", яка займається збереженням і відновленням форту №5а "Лендорф" і "бере участь в реалізації проектів молодіжної політики" РФ.

Як повідомляв Главред, 31 січня в російському Златоусті поховали колишнього депутата від КПРФ, який побував на Донбасі ще в 2014 році. 45-річний "доброволець" Олександр Негребецьких ліквідований ще влітку минулого року, але доставити те, що від нього залишилося, вдалося лише в січні.

6 січня у російському Волгограді поховали ліквідованого в Україні 56-річного ветерана спецназу "Грім" майора Олега Самсонова.

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