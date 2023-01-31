Пішов на війну добровольцем: ЗСУ ліквідували окупанта з Калінінграда

На війні в Україні ліквідували російського окупанта Віктора Щастного з Калінінграда. Загарбник пішов на війну добровольцем та проїхав тисячі кілометрів, щоб знайти свою смерть.
29-річний військовий загинув ще 4 січня, але в РФ його смерть підтвердили лише зараз.
"4 січня 2023 року в Україні ліквідовано 29-річного російського окупанта (не)мешканця Калінінграда Віктора (не)Щастного", - повідомив у Telegram співзасновник міжнародної волонтерської спільноти InformNapalm, Іраклі Комахідзе.
Наприкінці січня тіло "демілітаризованого окупанта" доставили на батьківщину.
"Його поховали цими вихідними на військово-меморіальному кладовищі "Курган Слави" в селищі Медведівка Гурьевского району", - йдеться у повідомленні в забороненій в Україні соцмережі Вконтакте.
Там додали, що Щастний був учасником організації "ВПК Витязі", яка займається збереженням і відновленням форту №5а "Лендорф" і "бере участь в реалізації проектів молодіжної політики" РФ.
Як повідомляв Главред, 31 січня в російському Златоусті поховали колишнього депутата від КПРФ, який побував на Донбасі ще в 2014 році. 45-річний "доброволець" Олександр Негребецьких ліквідований ще влітку минулого року, але доставити те, що від нього залишилося, вдалося лише в січні.
6 січня у російському Волгограді поховали ліквідованого в Україні 56-річного ветерана спецназу "Грім" майора Олега Самсонова.
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