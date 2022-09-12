Треба зняти "рожеві окуляри": Зеленський відповів Трампу на його позицію про війну в Україні

Трамп, Зеленський / president.gov.ua, reuters

45 президенту США Дональду Трампу слід подивитися на війну в Україні без "рожевих окулярів".

Заявив президент України Володимир Зеленський інтерв'ю CNN, відповідаючи на запитання журналіста про те, що він сказав би Трампу, який підтримав і назвав "геніальними" дії глави Кремля до повномасштабного вторгнення в Україну, щоб допомогти колишньому лідеру США зрозуміти Путіна таким, яким його бачить Україна і решта світу.

"Він (Трамп – ред.) мав дані розвідки, щоб створити психологічний профіль (Путіна – Ред.), і тому на цій посаді повинен був розуміти, хто такий Путін, що він намагається зробити, і які будуть робити кроки, щоб цього домогтися. Я вважаю, що йому потрібно дивитися на це не тільки з точки зору, що це загроза для України. Що ж, Україна в його очах занадто далека, але ця війна не має такої відстані, яку б не могла охопити, тому я вважаю, що йому потрібно дивитися на ситуацію без "рожевих окулярів", – сказав Зеленський.

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Також український президент висловив думку, що така позиція, ймовірно, була вигідна Трампу для проведення внутрішньої політики, щоб показати, що він "готовий для пошуку шляхів до діалогу і взаєморозуміння з президентом Росії".

Що заявив Трамп

Колишній президент США Дональд Трамп перед повномасштабним вторгненням РФ в Україну назвав геніальним визнання президентом РФ Володимиром Путіним незалежності "Донецької та Луганської республік".

"Я бачив це на телебаченні вчора, і я сказав: "це геній". Путін декларує більшу частину України, Путін оголошує її незалежною. О, це здорово", - сказав Трамп в інтерв'ю американському подкасту the Clay Travis and Buck Sexton Show 23 лютого, за день масштабного вторгнення військ РФ в Україну.

Ексглава Білого дому вважає, що Путін має намір виступити миротворцем.

"Отже, Путін зараз говорить: "Це самостійна", велика частина України... І він піде і буде миротворцем. Це найсильніша миротворча сила", - сказав Трамп.

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