"Бенкет під час чуми": мережу обурило гучне святкування Дня міста в Одесі

В Одесі в суботу, 2 вересня, відзначали День міста. Люди влаштували масові гуляння, відео з яких потрапили у мережу.
Під час святкування люди танцювали на концертах та брали участь у різних розважальних заходах. Також на поширених у мережі роликах видно, як натовп веселиться у барах і клубах.
Проте у мережі бурхливо відреагували на таке святкування і закидали одеситів і гостей міста звинуваченнями. У коментарях під відео користувачі мережі називали масові гуляння "танцями на кістках" і "бенкетом під час чуми".
Загалом багато користувачів писали наступні коментарі під відеороликами:
Раніше повідомлялося, що у Києві в одному з кафе відвідувачі під час застілля почали співати пісні скандального російського співака Григорія Лепса, який підтримує політику російського диктатора Володимира Путіна і російську збройну агресію проти України. Коли дівчина, яка це почула, спробувала зафіксувати це на телефон і зробила зауваження адміністрації закладу, її грубо виштовхали за двері.
Пізніше цей скандал набрав нових обертів. Чоловіком і жінкою, які грубо виштовхали дівчину із закладу, зайнялася поліція. При цьому чоловіку ще й вручили повістку.
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