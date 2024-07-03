Від спеки врятують спеціальні рамки: що це таке, та де їх встановили

Рамки-розпилювачі води встановили у Києві. Вони є особливо актуальними під час спекотної погоди. Про це повідомили у пресслужбі КМДА 3 липня.
"Для того, аби жителі столиці відчували себе більш комфортно під час прогулянок у нинішню спеку, наші районні комунальні підприємства по утриманню зелених насаджень облаштовують рамки-розпилювачі води для охолодження. Люди можуть проходити крізь рамку або ж поруч, аби трішки врятуватися від високої температури повітря. Працюватимуть рамки до закінчення літнього сезону в активні сонячні дні", - повідомили в КМДА.
До повномасштабного вторгнення росіян до України такі рамки встановлювали у багатьох містах, зокрема у Миколаєві, Херсоні, на території Кримського півострова, в Одесі, Львові та ряді інших міст.
Через те, що наразі середина літа і погода є найбільш спекотною у році, у столиці встановили майже 20 таких рамок. Основні із них знаходяться у всіх районах Києва, загалом встановлено 19 рамок.
Рамки-розпилювачі - це дерев'яні, рідше металеві конструкції розміром 2Х2 м, чи ширші, або й вищі, по периметру яких кріпиться шланг з форсунками, які розпилюють воду. Поряд з ними поливаються й зелені насадження. Така система передбачає мінімальну витрату води і вмикається при високій температурі. Люди зазвичай позитивно зустрічають такі локації та залюбки охолоджуються.
Погода в Україні
Нагадаємо, в Україні 26 червня почалась магнітна буря. Вона вдарила одразу з 4-бальною потужністю. Уже наступного дня сила буря раптово зросла до майже 7-ми балів, а 28 червня - до майже 8-ми. Після цього буря почала ставати трохи слабшою - 6 балів.
Також раніше синоптики повідомили, що у липні в Україні буде спекотна погода, але досить комфортно буде у західних регіонах, найбільш спекотно буде на півдні та сході країни.
Зокрема, метеоролог Наталія Діденко розповіла, що після 2 липня у деяких регіонах стовпчики термометрів покажуть позначку у +37 градусів за Цельсієм.
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