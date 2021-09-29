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Від 10 до 12 тисяч на добу: у МОЗ попередили про різкий сплеск коронавірусу в Україні

29 сентября 2021, 15:35
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Високим залишається число госпіталізованих дітей та осіб у віці від 18 до 34 років.

Коронавірус
Зараз під ударом коронавірусу знаходиться 3 області / УНІАН

В Україні очікують сплеск захворювань коронавірусом вже в жовтні. Передбачається, що кожен день буде близько 10 тисяч нових заражень.

Як повідомили у прес-службі МОЗ, найбільше число госпіталізованих в Україні серед дітей та осіб віком від 18 до 34 років.

"Поточна хвиля коронавірусної хвороби в Україні продовжить зростати. Наразі кількість нових хворих, госпіталізацій, зайнятих ліжок з киснем та летальних випадків вдвічі перевищує минулорічні показники за аналогічний період. Високим залишається число госпіталізованих дітей та осіб віком від 18 до 34 років", - йдеться в повідомленні.

У НАН України прогнозують, що приріст хворих на коронавірус збільшиться вже в перші тижні жовтня:

  • 29 вересня - 5 жовтня: кількість нових випадків кожен складе 8100 - 8326 осіб.
  • 6-12 Жовтня: 10 002 - 11 599 людина.

Також у МОЗ зазначили, що станом на сьогодні під ударом коронавірусу знаходиться Чернівецька область. Там вже кількість ліжок у лікарнях зрівнялася з піком захворюваності 2020 року. Непроста ситуація зараз також у Харківській та Луганській областях.

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Читайте также"Перевірте календар щеплень": в Україні зібралися дозволити вакцинацію всіх дітей від 12 роківНагадаємо, в Україні понад 98% померлих від COVID-19 у віці старше 60 років, які не були вакциновані. Крім того, 97% госпіталізованих з коронавірусною інфекцією серед цієї вікової групи не пройшли повний курс вакцинації, свідчать дані єдиної системи охорони здоров'я з 26 червня по 26 вересня 2021 року, йдеться на сайті МОЗ.

Також ми повідомляли, що в Україні ситуація із захворюваністю коронавірусом надалі буде погіршуватися, вона, ймовірно, буде важче, ніж у 2020 році. Таку думку висловив лікар-епідеміолог Андрій Александрін.

Автор: Сергій Кущ
viber
МОЗ коронавірус
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