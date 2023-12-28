Розстріляні військовополонені біля Роботиного були із 82-ї бригади ДШВ

Російські військові умисно порушили закони та звичаї війни, перебуваючи на лінії бойового зіткнення в одному з районів Запорізької області.

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Окупанти розстріляли українських військових із 82-ї бригади ДШВ / колаж: Главред, скріншот: deepstatemap, відео

У пресслужбі Десантно-штурмових військ заявили, що російські окупанти розстріляли трьох полонених військовослужбовців 82-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ.

Як повідомляють у Telegram-каналі ДШВ, що невстановлені російські військові умисно порушили закони та звичаї війни, перебуваючи на лінії бойового зіткнення в одному з районів Запорізької області. Окупанти порушили 3 статтю Женевської конвенції про поводження з військовополоненими, а також інші норми міжнародного гуманітарного права, навмисно вбивши людей, які перебувають під захистом в умовах збройного конфлікту.

"А саме, трьох військовослужбовців 82-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗС України, які вибули зі строю внаслідок потрапляння у полон після отримання поранень та контузій різних ступеней тяжкості", - йдеться в повідомленні. відео дня

Загиблих воїнів евакуювали з поля бою. ЗСУ наголосили, що злочин окупантів внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань, а матеріали справи буде передано Міжнародному кримінальному суду.

"Рано чи пізно військові злочинці з РФ відповідатимуть за свої звірства перед міжнародним кримінальним трибуналом. Правда, на нашому боці. Нас не зламати! Ми помстимося за кожного українця, за кожен клаптик землі, на яку терористична Росія принесла горе. Ворог буде покараний", - додали військові.

Страта українських військовополонених

Нагадаємо, що окупанти розстріляли полонених українських десантників. При цьому за розстрілом полонених спостерігає людина у формі, що стоїть за ними, ймовірно, це російський військовий, який командував стратою.

В Офісі генерального прокурора заявили, що під підозрою "псковські десантники". Імена загиблих військовослужбовців Збройних сил України встановлені, наразі верифікуються і будуть оприлюднені згодом.

Росіяни прикривались полоненими воїнами ЗСУ під час штурму. На Запорізькому напрямку окупанти вирішили використати полонених, як "живий щит", паралельно обстрілюючи українські позиції.

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