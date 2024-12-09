ЗСУ уразили "жирну" ціль окупантів в Криму: британська розвідка розкрила деталі

Українським силам вже вдруге вдалося уразити зенітний ракетний комплекс окупантів такого типу.

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ЗСУ влучили по ворожому ЗРК у Севастополі / Колаж: Главред, фото: Міноборони Британії, Міноборони РФ

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ЗСУ знищили елементи С-400 в Криму

На місці удару помітили воронки

Вперше С-400 ЗСУ уразили на Курщині

ЗСУ уразили елементи системи протиповітряної оборони С-400 у тимчасово окупованому Криму. Сталося це 29 листопада у Сімферополі, повідомляє британська розвідка в соцмережі X.

Внаслідок атаки українських сил пролунав вибух і відбуася детонація ракетного палива. Її пов'язують із руйнуванням елементів системи ППО.

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"На знімках було ідентифіковано дві воронки розміром 13,5 м, розсіяні уламки та п’ять машин екстреного реагування", - йдеться у повідомленні.

С-400 / Інфографіка: Главред

У розвідці Британії зауважили, що ЗСУ вже вдруге вдалося успішно здійснити наведення російських ЗРК С-400. Першу операцію українські військові здійснили 23 листопада у Курській області.

Ураження об'єктів РФ в Криму - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що воїни ГУР 28 листопада провели успішну операцію на території тимчасово окупованого Криму. Розвідникам вдалося знищити сучасний російський радіолокаційний комплекс (РЛС) 48Я6-К1 "Подльот".

Наступного дня в результаті операції ГУР МО України у тимчасово окупованому Криму було завдано успішних ударів по дороговартісних радіолокаційних комплексах Росії - двох РЛС "Подльот" і одній "Каста-2е2".

Згодом, 7 грудня, морські безпілотники підрозділу Військово-морських сил ЗСУ вдарили по газових платформах, захоплених російськими окупантами у Криму, внасідок чого було знищено системи спостереження противника.

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Що таке оборонна розвідка Британії? Оборонна розвідка (англ. Defence Intelligence, DI) — одна зі спецслужб Великої Британії, на відміну від інших британських спецслужб (MI-5, МІ-6 і Центру урядового зв'язку), є не самостійною організацією, а підрозділом Міністерства оборони і фінансується в рамках бюджету міністерства. Чисельність персоналу становить приблизно 4500 осіб, з яких близько 700 працюють у штаб-квартирі міністерства оборони в Уайтхолі, а решта — в підрозділах Збройних Сил. У цій організації працює як військовий, так і цивільний персонал, чисельність військових становить приблизно 60 %. Матеріали Оборонної розвідки використовуються в роботі Об'єднаного розвідувального комітету та надання допомоги іншим заінтересованим державним відомствам Великої Британії та її партнерами (НАТО, Європейський Союз і т. д.), пише Вікіпедія.

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