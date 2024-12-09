Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

ЗСУ уразили "жирну" ціль окупантів в Криму: британська розвідка розкрила деталі

Анна Косик
9 грудня 2024, 13:59
229
Українським силам вже вдруге вдалося уразити зенітний ракетний комплекс окупантів такого типу.
С-400, воронки от удара
ЗСУ влучили по ворожому ЗРК у Севастополі / Колаж: Главред, фото: Міноборони Британії, Міноборони РФ

Головне:

  • ЗСУ знищили елементи С-400 в Криму
  • На місці удару помітили воронки
  • Вперше С-400 ЗСУ уразили на Курщині

ЗСУ уразили елементи системи протиповітряної оборони С-400 у тимчасово окупованому Криму. Сталося це 29 листопада у Сімферополі, повідомляє британська розвідка в соцмережі X.

Внаслідок атаки українських сил пролунав вибух і відбуася детонація ракетного палива. Її пов'язують із руйнуванням елементів системи ППО.

відео дня

"На знімках було ідентифіковано дві воронки розміром 13,5 м, розсіяні уламки та п’ять машин екстреного реагування", - йдеться у повідомленні.

С-400
С-400 / Інфографіка: Главред

У розвідці Британії зауважили, що ЗСУ вже вдруге вдалося успішно здійснити наведення російських ЗРК С-400. Першу операцію українські військові здійснили 23 листопада у Курській області.

Ураження об'єктів РФ в Криму - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що воїни ГУР 28 листопада провели успішну операцію на території тимчасово окупованого Криму. Розвідникам вдалося знищити сучасний російський радіолокаційний комплекс (РЛС) 48Я6-К1 "Подльот".

Наступного дня в результаті операції ГУР МО України у тимчасово окупованому Криму було завдано успішних ударів по дороговартісних радіолокаційних комплексах Росії - двох РЛС "Подльот" і одній "Каста-2е2".

Згодом, 7 грудня, морські безпілотники підрозділу Військово-морських сил ЗСУ вдарили по газових платформах, захоплених російськими окупантами у Криму, внасідок чого було знищено системи спостереження противника.

Читайте також про Крим:

Що таке оборонна розвідка Британії?

Оборонна розвідка (англ. Defence Intelligence, DI) — одна зі спецслужб Великої Британії, на відміну від інших британських спецслужб (MI-5, МІ-6 і Центру урядового зв'язку), є не самостійною організацією, а підрозділом Міністерства оборони і фінансується в рамках бюджету міністерства. Чисельність персоналу становить приблизно 4500 осіб, з яких близько 700 працюють у штаб-квартирі міністерства оборони в Уайтхолі, а решта — в підрозділах Збройних Сил.

У цій організації працює як військовий, так і цивільний персонал, чисельність військових становить приблизно 60 %. Матеріали Оборонної розвідки використовуються в роботі Об'єднаного розвідувального комітету та надання допомоги іншим заінтересованим державним відомствам Великої Британії та її партнерами (НАТО, Європейський Союз і т. д.), пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні ПВО С-400 новини Криму британська розвідка
Реклама
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Надання Україні далекобійної зброї: конкурент Шольца зробив позитивну заяву

Надання Україні далекобійної зброї: конкурент Шольца зробив позитивну заяву

15:13Світ
"Немає сенсу говорити з Трампом": Зеленський обговорить з Байденом запрошення до НАТО

"Немає сенсу говорити з Трампом": Зеленський обговорить з Байденом запрошення до НАТО

15:11Україна
РФ заявила про передачу Україні тіл загиблих під час падіння Іл-76: коментар штабу

РФ заявила про передачу Україні тіл загиблих під час падіння Іл-76: коментар штабу

15:07Україна
Реклама

Популярне

Більше
Батареї стануть гарячішими за 5 хвилин: експерт поділився простим способом

Батареї стануть гарячішими за 5 хвилин: експерт поділився простим способом

"Брехлива, дешева": відома українська гумористка "пройшлася" по Тіні Кароль

"Брехлива, дешева": відома українська гумористка "пройшлася" по Тіні Кароль

Путін вибрав нову ціль і дату для удару Орешником: з'явився тривожний прогноз

Путін вибрав нову ціль і дату для удару Орешником: з'явився тривожний прогноз

Карта Deep State онлайн за 9 грудня що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 9 грудня що відбувається на фронті (оновлюється)

Експерти закликали кидати в унітаз зубчик часнику: для чого це потрібно

Експерти закликали кидати в унітаз зубчик часнику: для чого це потрібно

Останні новини

15:13

Надання Україні далекобійної зброї: конкурент Шольца зробив позитивну заяву

15:11

"Немає сенсу говорити з Трампом": Зеленський обговорить з Байденом запрошення до НАТО

15:10

Що не так на картинці: треба знайти 2 помилки за 10 секунд

15:09

Чому не варто викидати мандаринові шкірки: секретний трюк з оцтом

15:07

РФ заявила про передачу Україні тіл загиблих під час падіння Іл-76: коментар штабу

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

14:25

Долар по 45 гривень: фінансові аналітики поділилися невтішним прогнозом

14:20

Досвідчені господині варять яйця разом з лимоном: для чого це необхідно

14:16

Коломойський відстоюватиме свою честь, гідність та ділову репутацію в суді у спорі проти ексзаступника Генпрокурора Дмитра Вербицького

14:10

"Європа має активізуватися": Данія пообіцяла доставити Україні САУ Caesar на рік раніше

Реклама
14:06

Рішення ухвалив особисто Путін: у Кремлі зізнались, де сховався Асад

13:59

ЗСУ уразили "жирну" ціль окупантів в Криму: британська розвідка розкрила деталі

13:47

"Путін цього не хоче": Зеленський відповів, як може завершитися війна в Україні

13:34

Путін налаштований на продовження війни: у ЦПД вказали на важливий нюанс

12:52

До Києва приїхали конкурент Шольца на виборах і прем'єр Естонії: про що говоритимуть із Зеленським

12:51

"Путін має думати, що  настав час укласти мир, тому що він програв": Трамп зробив заяву

12:50

5 найщасливіших знаків зодіаку у 2025 році

12:49

Що приготувати на Святвечір: абсолютно новий рецепт вінігрету - смакотаВідео

12:40

У 2025 році вимоги до виходу на пенсію стануть жорсткішими: ПФУ назвав нові правила

12:30

Армія РФ проводить ротацію: противник готується до нових штурмів

11:55

500 КАбів і понад 400 дронів за тиждень: Зеленський зробив заяву про масовані удари РФВідео

Реклама
11:46

"Звалили всі": росіяни накинулися на Крістіну Орбакайте - що сталося

11:39

Росіяни наближаються до Покровська "не з позиції сили": у Forbes розкрили план РФ

11:24

Картопля звариться у 2 рази швидше: що додати в каструлю

11:15

ТЦК можуть мобілізовувати українців і без поліцейських - глава МВС

11:00

Графіки відключень світла змінили: у Києві та трьох областях світла буде менше

10:31

Дрони "Sea Baby" влаштували "пекло" вертольотам та катерам РФ: унікальна операція СБУВідео

10:30

Китайський гороскоп на завтра 10 грудня: Драконам - нерви, Коням - тривога

10:30

Армія РФ активізувала наступ на Курщині після періоду затишшя: в ISW описали ситуацію

10:24

"Дарувала відчуття безпеки": скорботний Чак Норріс повідомив про горе в родині

09:57

Зрадницю Ані Лорак застукали з російським співаком-путіністом - деталі

09:52

Як швидко і надовго позбутися неприємного запаху зі зливу раковини

09:51

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 9 грудня (оновлюється)

09:44

"Є дві основні складові": експерт назвав справжні цілі візиту Єрмака до СШАВідео

09:35

У центрі Донецька підірвали начальника Оленівської колонії: він померВідео

09:21

$200 млрд і 700 тисяч осіб: у Пентагоні назвали втрати РФ на війні в Україні

09:09

"Брехлива, дешева": відома українська гумористка "пройшлася" по Тіні Кароль

08:33

"Рамштайн" і військова допомога: Умеров і Остін провели телефонну розмову

08:31

Відключення світла в Україні - графіки на 9 грудня (оновлюється)

08:26

Карта Deep State онлайн за 9 грудня що відбувається на фронті (оновлюється)

08:13

Окупанти просунулися поблизу 5 населених пунктів у Донецькій області - Deep State

Реклама
08:10

Сирійська катастрофа КремляПогляд

07:48

"Уві сні я бачу": Ольга Сумська висловилася про скандал зі своєю сестрою

07:37

Чим відрізняються 2 зображення дня народження: лише геній знайде відмінності за 18 секунд

07:16

Падіння режиму Асада є поразкою Путіна - аналітики ISW

06:10

Росія проявляє терор цивільного населення УкраїниПогляд

05:30

Ребус для тих, у кого чудовий зір: треба за 7 секунд знайти суддю

04:27

Чому під час зльоту та посадки потрібно піднімати шторки: моторошна відповідь стюардеси

03:44

Гороскоп на завтра 10 грудня: Овнам - благословенний день, Рибам - великий прибуток

02:30

Загроза оточення Торецька: у ЗСУ зробили важливу заяву

02:00

Міша Крупін зізнався, чому досі не служить в ЗСУ

Новий рік 2025
Кому пощастить у 2025 роціЧому ми п'ємо шампанське на Новий рікЯкі кольори не варто вдягати на Новий рік 2025У яких кольорах одягу зустрічати 2025 рік
Новини України
Новини КиєваПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифи
Різдво 2024
Що має бути на столі на Різдво 25 грудняЯк сказати українською "Сочєльнік"Що символізують 12 страв українського РіздваКоли колядують, щедрують і посівають в Україні
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Цікаве
Усе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з Авраменком
Рецепти
Святкове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапої
Рецепти на Новий рік
Бомбічна картоплія на Новий рікШикарний рецепт м'яса на новорічний стілРайська страва на Новий рік 2025 - швидко і смачно"Олів'є" і поруч не стояло: новий рецепт шикарного салату "Віночок"
Лайфхаки та хитрощі
Кімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвтоПрання
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській області
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти