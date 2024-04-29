Окупанти прорвалися у два села на Донбасі: де доведеться зупиняти ворога

Армія РФ захопила Новомихайлівку та прорвалася в Уманське і Нетайлове, повідомляють із фронту.

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Окупанти захопили село на Донеччині та прорвалися до ще двох населених пунктів / Колаж: Главред, фото: 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, 35 окрема бригада морської піхоти ім. контр-адмірала Михайла Остроградського

28 квітня російські окупанти захопили село Новомихайлівка Мар'їнського району Донецької області. Про це заявили аналітики інформаційного ресурсу DeepState.

Раніше про те, що підрозділи ЗСУ відійшли на захід від Новомихайлівки, повідомив у Telegram Головнокомандувач ЗСУ, генерал-полковник Олександр Сирський. За словами головкома, рішення було ухвалено для того, щоб зберегти життя і здоров'я захисників України.

Новомихайлівка: Війна в Україні - карта Deep State / deepstatemap.live

При цьому Головнокомандувач зазначає, що загалом на Донеччині ворог досяг певних тактичних успіхів, але оперативної переваги отримати не зміг.

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Ресурс DeepStateMap.Live DeepStateMap.Live — інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія. З початком російського вторгнення команда DeepStateUA створила інтерактивну мапу про перебіг воєнних дій. Телеграм-канал DeepStateUA створено в березні 2020, у період карантину у зв'язку з Covid-19. Коли зимою 2021/22 тривало російське стягування військ до кордонів та підготовка до вторгнення, команда телеграм-спільноти активно за цим спостерігала, висвітлювала та допомагала в ідентифікації ешелонів техніки. У ніч з 23 на 24 лютого 2022, за декілька годин до вторгнення аудиторія телеграм-каналу перетнула позначку в 10 000 підписників.

Війна в Україні - останні новини сьогодні

Ситуацію на фронті прокоментував і український військовий журналіст Богдан Мірошников. За його словами, після втрати західної частини Бердичів фактично втрачено можливість зрізати ворожий виступ в Очеретиному.

"Саме Очеретине контролюється лише за ставком у східній частині. Це приблизно 10% площі. Більша частина Новокалинового контролюється ворогом. В Уманське та Нетайлове прорвався окупант. Тривають бої. Також уже тривають бої в околицях Новопокровського", - написав він у Telegram.

Оглядач вважає, що стримувати агресора доведеться вже на наступних оборонних рубежах: "Ну що ж, зупиняти ворога в Карлівці, так у Карлівці. Що поробиш".

"Дефіцит снарядів і виснаженість підрозділів Сил Оборони позначилися просто максимально. На півночі, до речі, я не думаю, що ворог зможе далеко від Очеретиного просунутися. Але теж побачимо. Тому що зараз може бути все, що завгодно", - додав Мірошников.

Очеретине: Війна в Україні - карта Deep State / deepstatemap.live

Як повідомляв Главред, аналітики Інституту вивчення війни вважають, що російська окупаційна армія не домоглася відносно швидких тактичних успіхів на захід від Очеретиного, Соловйового, Бердичів і Семенівки після виведення українських сил із тактичних позицій у цьому районі. Це свідчить про те, що ЗСУ зберігають можливості уповільнювати просування РФ.

За словами аналітиків, російське просування, ймовірно, буде швидким лише в тому разі, якщо українські сили не спробують утримувати позиції на полях.

Хто такий Богдан Мірошников Блогер, військовий кореспондент. Мірошников родом із Горлівки. Закінчив Маріупольський державний університет. Вивчав міжнародні відносини. Зараз живе в Києві.

Що зараз відбувається на фронті - останні заяви Сирського

Ситуація на фронті загострилася після того, як країна-агресор РФ, намагаючись захопити стратегічну ініціативу і прорвати лінію фронту, зосередила основні зусилля на кількох напрямках, створивши значну перевагу в силах і засобах. Про це 28 квітня заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

За його словами, ворог активно атакує по всій лінії фронту, на деяких напрямках - має тактичні успіхи.

Найскладніша ситуація на Покровському та Курахівському напрямках, де тривають запеклі бої.

"Противник на цих напрямках задіяв до чотирьох бригад, намагається розвинути наступ на захід від Авдіївки та Мар'їнки, пробиваючись у Покровськ і Курахове. Підрозділи Сил оборони України, зберігаючи життя і здоров'я наших захисників, перемістилися на нові рубежі на захід від Бердичів, Семенівки та Новомихайлівки", - повідомив головком.

Сирський повідомив, що Росія нарощує чисельність своїх військ на Харківському напрямку і проводить заходи, спрямовані на перегрупування сил. Українська армія посилює найнебезпечніші ділянки фронту на цьому напрямку.

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