Під загрозою 5 областей: генерал ЗСУ назвав нову ціль Путіна на Сході

Генерал-лейтенант ЗСУ зазначає, що для наступу РФ на Харків потрібно зібрати понад 150 тисяч військових, однак наразі у ворога немає таких можливостей.

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Генерал ЗСУ назвав нову ціль для Путіна / Колаж Главред, фото: 38 окрема бригада морської піхоти, УНІАН

Харків залишається особливою ціллю для російського диктатора Володимира Путіна, адже він очікував на "купівлю" міста ще в 2014 році, однак цього не сталось. Про це в інтерв'ю виданню OBOZ.UA повідомив колишній заступник начальника Генерального штабу ЗСУ, генерал-лейтенант Ігор Романенко відзначивши, що наступ російських військ на Харків є неминучим.

"Тоді, на початку війни, Харків взяти не вдалося, і тепер це вже виклик для Путіна, він сприймає це саме так. І тому вносить Харків до переліку першочергових завдань. Тим більше, що сьогодні російська армія не захопила жоден обласний центр України. Херсон був протягом певного часу в окупації, але наші відбили. Взяття Харкова було би для Путіна знаковим досягненням", - зазначив Романенко.

Генерал-лейтенант також зазначив, що російська пропаганда веде активну роботу, зокрема, заявляючи, що місто є так званою "санітарною зоною". Він відзначив, що російська пропаганда намагається здійснювати психологічний тиск на громадян та керівництво України.

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"Взяти Харків – виклик та завдання №1 для Путіна", - підкреслив він.

Ігор Романенко вважає, що Росія залишається вірною своїм агресивним планам, і головним завданням для неї є повна окупація Донецької та Луганської областей в їхніх адміністративних межах, а також, якщо це можливо, розширення впливу на інші області, такі як Харків, Херсон, Запоріжжя тощо.

Такі цілі ставляться, зокрема, до саміту миру у Швейцарії, де може бути вирішено питання про припинення бойових дій. Незалежно від участі Росії в цьому саміті, окупанти до літа вони прагнуть зайняти міцні позиції.

"Щодо Харкова сьогодні будь-хто може говорити що завгодно, проте треба аналізувати сили та засоби. Зараз Росія може зібрати тут 20-30-тисячне угруповання, але треба від 150 тисяч. Поки що – підкреслюю, поки що – це не те угруповання, яке могло би ефективно діяти", - додає генерал.

Однак, він зазначає, що росіяни продовжують застосовувати авіацію для ударів по місту, оскільки Харків розташований неподалік від кордону. Навіть застосовуються засоби, що здатні стріляти на відстань до 100 кілометрів, наприклад, ракети С-300, яких у ворога нараховується тисячі.

"Тиск на місто продовжуватиметься, як це здійснювалося щодо менших міст на Донбасі", - попередив генерал-лейтенант ЗСУ.

Романенко висловив думку, що потрібно переходити до стратегічних дій на фронті, які будуть залежати від того, хто швидше і до чого підготується.

За його словами, Сили оборони мають намір до початку літа зібрати сили та резерви, зокрема за рахунок отриманої військової допомоги, щоб ефективно виконувати завдання стратегічної оборонної операції. В іншому випадку, якщо росіяни наберуть додаткові сили, озброєння та техніку, ситуація для України може погіршитися.

"У такому разі небезпеки захоплення Києва все одно не буде, але для захоплення Харкова вони справді зможуть зібрати сили. І тоді треба буде дивитись, як можна захистити місто додатково", - резюмував Ігор Романенко.

Хто такий Ігор Романенко Романенко Ігор (9 квітня 1953, Ніжин) - український військовик. Генерал-лейтенант у відставці, кандидат військових наук, доктор технічних наук, професор. Заступник начальника Генерального штабу ЗС України (2006-2010), пише Вікіпедія.

Наступ РФ на Сході - загроза атаки на Харків

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, командувач Національної гвардії України, бригадний генерал Олександр Півненко попереджає, що незабаром противник може активізувати свої наміри просування у глиб України по декількох напрямках. Він не виключив можливість наступу Росії на Харків, Суми, Часів Яр та на Запорізькому напрямку.

Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) стверджують, що Росія посилила удари та інформаційні операції проти українців у Харкові. Російські окупанти завдають ще сильніших ударів по місту, щоб змусити його мешканців покинути його. Загарбники використовують обмежені можливості української протиповітряної оборони та напруження, що виникло в Україні в очікуванні американської допомоги.

Військовий експерт, полковник запасу СБУ Михайло Притула зауважує, що російські окупанти можуть розпочати новий наступ, включаючи можливе просування у напрямку Харкова. Постійні обстріли можуть свідчити про підготовку росіян до таких дій.

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