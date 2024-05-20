Окупанти просунулися в районах 10 населених пунктів - DeepState

Аналітики DeepState повідомляють про просування окупантів. Генштаб ЗСУ повідомляв, що ситуація на фронті залишається напруженою, але контрольованою.

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Армія РФ просунулася в районах 10 населених пунктів / Колаж: Главред, фото: ОК "Захід", Deep State

Російські окупанти просунулися біля 10 населених пунктів в Україні. Про це 20 травня повідомили аналітики моніторингової групи DeepState.

Зазначають, що ворог просунувся на південний схід і південь від Роботиного, біля Вербового, у Парасковіївці, у Нетайловому, біля Яснобродівки, Новопокровського, Кераміки, Берестового, у Зеленому та біля Бугруватки.

Війна в Україні - карта Deep State

У вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ 19 травня йшлося про те, що ситуація на фронті залишається напруженою, але контрольованою.

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"Сили оборони продовжують рішуче протидіяти спробам противника просунутися в глибину території України, спрямовують зусилля на зрив виконання окупантами планів наступу", - повідомили в Генштабі.

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Російські окупанти поставили собі за мету захопити міста Часів Яр і Вовчанськ на сході України.

Спікер 80-ї окремої десантно-штурмової Галицької бригади Збройних сил України Роман Гасько заявив, що битва за Часів Яр вийшла на пік. Окупанти продовжують свої спроби захопити місто. У них достатня кількість боєприпасів і чисельності особового складу. Метою росіян залишається захоплення всієї Донецької області.

Агресор Росія розглядає свій наступ у Харківській області як обмежену операцію в "буферній зоні", а не кампанію з метою "захоплення Харкова". Однак окупанти можуть піти і на дії більшого масштабу, пише The Washington Post.

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