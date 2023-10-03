Окупанти на Херсонщині вбили жінку, яка опиралася пограбуванню

Загарбники почали активніше мародерити на окупованих територіях, тому що відчувають наближення ЗСУ. Зокрема, окупанти крадуть авто, щоб тікати на них.

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Окупанти на Херсонщині вбили цивільну, яка опиралася пограбуванню/ колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, Вікіпедія

Російські загарбники почали активніше мародерити на тимчасово окупованій території Херсонської області. Вони панікують, відчуваючи наближення захисників України, тому намагаються побільше награбувати, щоб втекти з вкраденим.

При цьому коли місцеві жителі намагаються опиратися пограбуванням, окупанти відкривають по них вогонь. Один з таких випадків стався у селі Ольгино – російські військові вбили там жінку, яка намагалася відстояти своє майно. Про це розповіли у Центрі національного спротиву.

Зазначається, що серед російських окупантів панують панічні настрої через успішні дії українських військових. Рядовий склад окупаційної армії усе частіше обговорює плани щодо втечі із тимчасово зайнятих населених пунктів.

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"Відтак останнім часом фіксується все більше випадків викрадення особистих автівок місцевого населення та мародерства. Викрадення автомобілів зафіксовано місцевим підпіллям з Херсонщини. Зокрема в Чаплинці, Залізному Порту, Малих Копанях та інших містах й селах", – йдеться у повідомленні.

Коли ж місцеві жителі намагаюся завадити пограбуванням, окупанти їх вбивають.

"У випадках, коли місцеві намагаються відстояти своє майно – російські військові відкривають по ним вогонь. Днями була вбита жінка в селі Ольгино", – розповіли у ЦНС.

У Центрі національного спротиву зазначили, що вони отримали списки російських військових, які мародерять на тимчасово окупованих територіях, що допоможе притягнути до відповідальності кожного загарбника.

Війна в Україні

Раніше повідомлялося, що росіяни пішли у штурм позицій ЗСУ біля Андріївки та Вербового. Російські окупанти намагались відвоювати утрачені позиції в районі Андріївки, однак штурм провалився. Агресор завдав авіаударів по вже звільненій Кліщіївці Бахмутського напрямку.

Нагадаємо, українські військові відбили в окупантів позиції під Роботиним. Захисники України відбили позиції в системі окопів на північний захід від Роботино Запорізької області в період між 12 і 17 вересня і зараз їх утримують. Про це свідчать географічні кадри, опубліковані 2 жовтня, і супутникові знімки, йдеться в свіжому звіті Інституту вивчення війни.

У ніч на 3 жовтня РФ атакувала південь і схід України. Сили ППО збили над Дніпропетровською областю 13 дронів-камікадзе і одну крилату ракету. Але внаслідок падіння уламків у Дніпрі загорілося приватне підприємство, гараж та авто. Рятувальники оперативно загасили загоряння. Крім цього уламки збитого дрона впали на території промислового підприємства в Павлограді – туди ж сталося і влучання.

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