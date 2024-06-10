Одне з найбільших міст України без світла: почались аварійні вимкнення

Світло раптово вимкнули для промислових та побутових споживачів.

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У Харкові зникло світло / Колаж: Главред, фото: pixabay

В Україні без електроенергії залишилось одне з найбільших міст країни. Там почалися аварійні відключення. Про це повідомляє Укренерго.

Мова йде про Харків. Без електроенергії залишились промислові та побутові споживачі.

"Обсяг аварійних відключень незначний. Причина - технічні ускладнення в магістральній мережі. Можливі перерви в енергопостачанні об'єктів критичної інфраструктури", - йдеться у повідомленні. відео дня

Графіки відключення світла в Україні 11 червня

В Укренерго зазначали, що в України вводять графіки погодинних вимкнень електроенергії. Вони почали діяти з 16:00 до 22:00. Вони діють для побутових та промислових споживачів.

"Головна причина застосування заходів обмеження – наслідки вже шести ракетних ударів ворога по українських електростанціях. Через значні пошкодження вони не можуть виробляти стільки ж електроенергії, як до початку цих атак. Для подолання дефіциту в енергосистемі залучаються імпорт та аварійна допомога з країн Європи. Але через масштабність пошкоджень цих заходів не вистачає для підтримки балансу в енергосистемі, тому Диспетчерський центр "Укренерго" вимушений застосовувати заходи обмеження споживання і для промислових, і для побутових споживачів", - йдеться у повідомленні.

Відключення світла в Україні - останні новини

Міністр енергетики Герман Галущенко раніше заявив, що в Україні важка ситуація з електропостачанням. Згідно з оцінками відомства, такої складної обстановки за час війни ще не було. Застосовуються відключення електроенергії.

Голова Союзу споживачів комунальних послуг Олег Попенко вважає, що в липні електроенергію в Україні можуть відключати на 10 годин. Він прогнозує поліпшення ситуації у вересні, коли працюватимуть два атомних блоки.

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