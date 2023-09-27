Один фактор збільшує шанси ЗСУ прорвати оборону Росії - британські аналітики

Україна фактично скористалася недооцінюванням її з боку Росії, а тепер успішно атакує військові об'єкти окупантів на території самої РФ, погоджуються аналітики Sky News.
Вони нагадали, що Україна, навіть попри деокупацію 50% раніше захопленої РФ території, все ще залишається значно меншою країною, ніж Росія. Тому Києву вкрай важливо не втягнутися у вигідну для Кремля війну на виснаження.
На думку експертів, ЗСУ отримали "асиметричну перевагу" завдяки переданому західному озброєнню. Зараз українська армія, зауважують аналітики, воює в сучасному "західному стилі", тоді як російські війська все ще борються в стилі XX століття.
Росія явно не очікувала, що війна з Україною триватиме довше ніж кілька днів - Москва очікувала, що Україна підкориться, і притому швидко, йдеться в матеріалі.
"З військової точки зору Росія знала б, що обмежений військово-морський флот України не зможе зрівнятися з Чорноморським флотом і що російські ВПС будуть домінувати у будь-якій повітряній війні. Росія також мала значну перевагу на місцях, тому Путін завжди характеризував цей конфлікт як "спеціальну військову операцію", - пишуть журналісти.
Однак по ходу розвитку війни і зростання впевненості Заходу у військових можливостях України розширився і спектр озброєнь, доступних ЗСУ. Це дозволило Україні провести низку цілеспрямованих атак на ключові російські військові об'єкти.
"Не всі ці атаки були успішними, і більшість з них будуть не більше ніж "роздратуванням" для росіян, а не виявляться вирішальними у військовому сенсі; однак кожна з цих атак є явною демонстрацією Росії того, що їй належить боротьба. Чим довше триває війна, тим більше послаблюється основний військовий потенціал Росії", - впевнені британські аналітики.
Завдаючи ударів по ключових російських військових об'єктах, Україна змушує Росію переглянути пріоритети своїх збройних сил і можливостей.
Експерти додали, що Росія ніколи не очікувала, що виявиться настільки вразливою перед Україною, тому тепер їй доводиться використовувати обмежені запаси засобів ППО, солдатів та інших військових засобів в оборонних цілях, а не у наступі.
Цей фактор збільшує шанси України на прорив лінії фронту.
Війна в Україні - останні новини
Станом на 26 вересня тривали бої в районі Кліщіївки. ЗСУ контролюють трасу "Бахмут-Горлівка", а росіяни намагаються повернути під контроль раніше звільнені українцями Кліщіївку та Андріївку, підступи до яких РФ вже втратила.
Крім того, військові констатують, що в боях на Бахмутському напрямку бере участь з російського боку переважно "солянка", "Шторм-Z" майже відсутній.
Як зазначав Інститут вивчення війни, Сили оборони досягли північної околиці Новопрокопівки (13 км від Оріхова) на Запоріжжі за останню добу. Тактична ситуація у Вербовому залишається неясною.
Разом з тим, генерал Олександр Тарнавський сьогодні, 27 вересня, анонсував "хороші новини" з Таврійського напрямку. До цього на нові успіхи ЗСУ натякав президент Володимир Зеленський.
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