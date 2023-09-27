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Один фактор збільшує шанси ЗСУ прорвати оборону Росії - британські аналітики

Яна Ставська
27 вересня 2023, 15:12 оновлено 27 вересня, 15:21
У ЗСУ з'явилася "асиметрична перевага" завдяки західній підтримці, вважають експерти.
Один фактор збільшує шанси ЗСУ прорвати оборону Росії - британські аналітики
ЗСУ просуваються вперед / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, 53 окрема механізована бригада

Україна фактично скористалася недооцінюванням її з боку Росії, а тепер успішно атакує військові об'єкти окупантів на території самої РФ, погоджуються аналітики Sky News.

Вони нагадали, що Україна, навіть попри деокупацію 50% раніше захопленої РФ території, все ще залишається значно меншою країною, ніж Росія. Тому Києву вкрай важливо не втягнутися у вигідну для Кремля війну на виснаження.

На думку експертів, ЗСУ отримали "асиметричну перевагу" завдяки переданому західному озброєнню. Зараз українська армія, зауважують аналітики, воює в сучасному "західному стилі", тоді як російські війська все ще борються в стилі XX століття.

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Росія явно не очікувала, що війна з Україною триватиме довше ніж кілька днів - Москва очікувала, що Україна підкориться, і притому швидко, йдеться в матеріалі.

"З військової точки зору Росія знала б, що обмежений військово-морський флот України не зможе зрівнятися з Чорноморським флотом і що російські ВПС будуть домінувати у будь-якій повітряній війні. Росія також мала значну перевагу на місцях, тому Путін завжди характеризував цей конфлікт як "спеціальну військову операцію", - пишуть журналісти.

Однак по ходу розвитку війни і зростання впевненості Заходу у військових можливостях України розширився і спектр озброєнь, доступних ЗСУ. Це дозволило Україні провести низку цілеспрямованих атак на ключові російські військові об'єкти.

"Не всі ці атаки були успішними, і більшість з них будуть не більше ніж "роздратуванням" для росіян, а не виявляться вирішальними у військовому сенсі; однак кожна з цих атак є явною демонстрацією Росії того, що їй належить боротьба. Чим довше триває війна, тим більше послаблюється основний військовий потенціал Росії", - впевнені британські аналітики.

Завдаючи ударів по ключових російських військових об'єктах, Україна змушує Росію переглянути пріоритети своїх збройних сил і можливостей.

Експерти додали, що Росія ніколи не очікувала, що виявиться настільки вразливою перед Україною, тому тепер їй доводиться використовувати обмежені запаси засобів ППО, солдатів та інших військових засобів в оборонних цілях, а не у наступі.

Цей фактор збільшує шанси України на прорив лінії фронту.

Війна в Україні - останні новини

Станом на 26 вересня тривали бої в районі Кліщіївки. ЗСУ контролюють трасу "Бахмут-Горлівка", а росіяни намагаються повернути під контроль раніше звільнені українцями Кліщіївку та Андріївку, підступи до яких РФ вже втратила.

Крім того, військові констатують, що в боях на Бахмутському напрямку бере участь з російського боку переважно "солянка", "Шторм-Z" майже відсутній.

Як зазначав Інститут вивчення війни, Сили оборони досягли північної околиці Новопрокопівки (13 км від Оріхова) на Запоріжжі за останню добу. Тактична ситуація у Вербовому залишається неясною.

Разом з тим, генерал Олександр Тарнавський сьогодні, 27 вересня, анонсував "хороші новини" з Таврійського напрямку. До цього на нові успіхи ЗСУ натякав президент Володимир Зеленський.

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війна в Україні ЗСУ війна Росії та України
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