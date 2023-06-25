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"Ніж у спину" Путіну: Данілов натякнув на росіян-переговірників після бунту у РФ

Олексій Тесля
25 червня 2023, 14:50 оновлено 25 червня, 15:11
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Єдина можливість порятунку для Володимира Путіна - тотальна зачистка силового блоку, впевнений секретар РНБО.
Олексій Данилов, Євген Пригожин
Олексій Данілов оцінив ситуацію в контексті бунту Євгена Пригожина / УНІАН, Скріншот

Збройний бунт ватажка ПВК Вагнера Євгенія Пригожина став першим етапом демонтажу путінської системи і "ножем у спину" для кремлівського режиму, заявив Секретар РНБО Олексій Данілов.

Як написав він у Twitter, демарш Пригожина є лише частиною плану процесу дестабілізації в РФ, де сформувалася група незадоволених режимом силовиків, чиновників та інших, які вважають дії Путіна смертельно небезпечними для власних інтересів і існування Росії.

Секретар РНБО впевнений в тому, що "похід" Пригожина - демонстрація серйозності намірів, які існують і створення умов для початку процесу владного транзиту.

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При цьому він вважає, що єдина можливість порятунку для Путіна - тотальна зачистка силового блоку, ліквідація "Вагнера", демонстраційне покарання Пригожина, розгортання репресій, а також введення воєнного стану.

"Чи здатна виконати ці функції каральна машина імені Золотова-Бортникова, орієнтована на побиття хіпстерів, жінок і підлітків, — велике питання", — пише Данілов.

Водночас він не виключив, що справжня група російських переговірників з Україною вже є, проте залишається в тіні, при цьому не виключена участь Олександра Лукашенка.

"Все, що може на Росії піти не за планом, піде не за планом, і "казус Пригожина" може запустити/запустити процеси з непередбачуваними наслідками. Відлік розпочато", - додав секретар РНБО.

Збройний бунт ПВК Вагнера

Нагадаємо, напередодні ватажок ПВК Вагнер Євген Прігожин звинуватив кадрових російських окупантів міністерства оборони РФ у ракетному ударі по тилах угруповання. Він заявив, що тепер 25 тисяч озброєних вагнерівців будуть розбиратися з міноборони.

24 червня вранці Пригожин заявив, що бойовики ПВК Вагнера взяли під контроль всі військові об'єкти в Ростові-на-Дону. Також, за його словами, вагнерівці за ніч збили три вертольоти російських військ.

Президент РФ Володимир Путін заявив про те, що Пригожин почав збройний заколот. "Звертаюся до росіян, військових і силових відомств і до тих, кого обманом і погрозами штовхнули на шлях збройного заколоту те, з чим ми зіткнулися — це зрада".

Пізніше стало відомо, що за результатами домовленостей з Олександром Лукашенком, кримінальну справу стосовно Пригожина за спробу здійснення заколоту у РФ буде закрито, а сам він піде в Білорусь.

Решта найманців ПВК, які взяли участь у заколоті, також не будуть переслідуватися за законом, а деякі з них зможуть підписати контракт з Міноборони.

Інші новини:

Володимир Путін Євген Пригожин Олексій Данілов
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