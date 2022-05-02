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Новий зашквар окупантів: ЗСУ підірвали склад боєприпасів орків у Чорнобаївці

2 травня 2022, 18:29

Українські військові завдали удару по окупантам РФ в Чорнобаївці вже в 18-й раз.

Чорнобаївка
Удар по окупантам у Чорнобаївці (архівний знімок) / Фото Maxar Technologies

У Херсонській області у районі аеродрому в Чорнобаївці бійці Збройних сил України ліквідували ворожий склад боєприпасів.

Про вдалі дії українських захисників повідомив у своєму Facebook радник глави Офісу президента Олексій Арестович.

Судячи з його даних, українські військові завдали удару по окупантам РФ в Чорнобаївці вже в 18-й раз.

"Чорнобаївка-18. Склад боєприпасів", - зазначив він.

Що таке Чорнобаївка

Раніше Арестович пояснив феномен Чорнобаївки, де українські військові багаторазово в результаті авіаударів знищували військову техніку, особовий склад противника, боєприпаси.

"Вони накопичили величезне угруповання з Криму на тому напрямку – там, де Миколаїв, Одеса. Їм бажано, але недосяжно, рухатися через два мости-Антонівський міст і міст у Новій Каховці", - зазначив він.

За словами Арестовича, там виходить дуже вузький прохід, але окупантів "величезна кількість", і просуватися вглиб України, вони можуть лише "капілярним шляхом".

"І як не ховайся у відкритому степу, все одно ми знаходимо їх частіше" ніж їм хотілося б", - додав він.

читайте також"Крутіше Чорнобаївки": ЗСУ знищили командний пункт рашистів разом з командирами

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Олексій Арестович війна Росії та України Чорнобаївка
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