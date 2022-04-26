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Нові цілі для рашистів: Данілов назвав країни, які знаходяться під прицілом РФ

26 квітня 2022, 16:34

Секретар РНБО нагадав про те, що в Придністров'ї знаходиться 1,5 тисячі російських військових.

Російські військові в Маріуполі 24.02.2022
/ Reuters

Російські окупаційні війська активізувалися на півдні України для того, щоб вийти до невизнаної "Придністровської молдавської республіки", заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов.

Як підкреслив він в ході єдиного національного марафону українських каналів, є небезпека агресії з боку Росії по відношенню до Молдови і Казахстану.

Секретар РНБО нагадав про те, що в Придністров'ї знаходиться 1,5 тисячі російських військових, які знаходяться там вже десятки років.

"Хочу нагадати, що цей конфлікт стався ще на території Радянського Союзу. У цьому конкретно бере участь РФ, вона його модерує... Лавров заявив, що молдавани є їхніми братами. І більше того, братами є і казахи. Тому їм потрібно приготуватися, це може бути початок такого "братства" на території Молдови", — сказав він.

Данілов додав, що Україна готова до розвитку таких подій і стала першою країною, яка відчула на собі "братні обійми" Росії з 2014 року через вбивства, зброю і насильство. Тепер це може поширитися на Молдову і Казахстан.

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Що відомо про плани РФ щодо Придністров'я

Раніше повідомлялося про те, що Росія має намір окупувати Донбас і південну частину України.

Заступник командувача Центрального військового округу РФ, якого цитують російські ЗМІ, заявив, що російська армія в ході "другого етапу спецоперації" повинна встановити "повний контроль над Донбасом", а це "дозволить створити сухопутний коридор до Криму і впливати на життєво важливі об'єкти ЗСУ".

А "контроль над півднем України дасть ЗС РФ ще один вихід в Придністров'ї, де відзначаються факти утиску російськомовного населення", заявив заступник командувача ЦВО.

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