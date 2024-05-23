Нікого не присоромлюю, "але": Кулеба звернувся до союзників після нової атаки РФ

Кожен день зволікання і дебатів не лише коштує життів, але й наближає можливість масштабнішої війни в Європі, каже Кулеба.

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Дмитро Кулеба наголосив на необхідності отримання додаткових ЗРК Patriot / колаж: Главред, фото: Офіс президента, Олег Синєгубов, вікіпедія

Після ударів країни-агресорки Росії по Харкову та Люботину Харківської області, що призвели до жертв та руйнувань, глава МЗС України Дмитро Кулеба наголосив на необхідності отримання додаткових ЗРК Patriot.

Міністр зазначив, що жахлива атака РФ має нагадати усьому світу, що Україна все ще терміново потребує сім комплексів Patriot. Один вже пообіцяла надати Німеччина.

"Але отримання ще шести якнайшвидше залишається критично важливим не лише для виживання України, але й для миру в Європі", – написав міністр у соцмережі Х. відео дня

Він додав, що кожен день зволікання і дебатів не лише коштує життів, але й наближає можливість масштабнішої війни в Європі.

"Не називаючи поіменно та не присоромлюючи нікого, я ще раз закликаю країни, які мають Patriot, прискорити рішення і надати ці комплекси Україні. Я вважаю, що сім комплексів Patriot – це не така вже й велика ціна за довгостроковий мир в Європі. Але вони потрібні зараз, а не завтра. На жаль, самі лише слова солідарності не перехоплюють російські ракети", – підсумував міністр.

Що відомо про Patriot / Інфографіка: Главред

Хто такий Дмитро Кулеба? Кулеба Дмитро Іванович - український державний діяч та дипломат, міністр закордонних справ України з 4 березня 2020 року, член РНБО з 13 березня 2020. Наймолодший в історії голова зовнішньополітичного відомства України. Дмитро Кулеба є постійним представником України при Раді Європи, посол з особливих доручень МЗС України, пише Вікіпедія.

Постачання ЗРК Patriot Україні - останні новини

Раніше, президент України Володимир Зеленський заявляв, що на захисті Сум та Харкова можуть з'явитися західні системи ППО Patriot.

Відомо і те, що адміністрація президента США Джо Байдена розглядає можливість надати Україні ще одну батарею зенітно-ракетних комплексів Patriot для посилення протиповітряної оборони.

Варто нагадати що Німеччина передасть Україні системи протиповітряної оборони Patriot, однак потрапити до України вона зможе лише через два місяці.

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