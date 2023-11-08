Ніцой злетіла з котушок: звинуватила російськомовних бійців ЗСУ в підіграванні Путіну

Письменниця Лариса Ніцой підтримала скандальну екснардепа Ірину Фаріон у нападках на російськомовних захисників України.
"Руками зросійщених бійців в Україні будуть затверджувати російську мову", - пише вона у своєму Facebook.
Вона вважає, що політики в Україні мовляв захищають русифікацію України, а скандал з Фаріон нібито роздутий владою "зверху".
"Не даремне вище керівництво держави не проводить українізації. Його проводять люди, а керівництво - ні. Не даремне керівництво держави не закликає народ переходити на українську. Високі політики, самі зросійщені, сидять в засаді і терплять українізацію, здійснювану людьми, щоб вистрибнути зі своєї засади і використати вас, зросійщених бійців для повернення російської мови в український простір", - пише письменниця.
Вона впевнена, що "зросійщених захисників" використовують політики зі своєю метою і звинуватила російськомовних бійців ЗСУ в порушенні закону про мови.
"І в майбутньому нічого не зміниться - ви вижили, ви здобули перемогу, ви продовжуватимете говорити російською, отже, наповнюватимете публічний простір російською мовою", - впевнена Ніцой.
Вона вважає, що саме такої "зросійщеної" України домагався диктатор Володимир Путін.
"Суспільство стало на захист вашої зросійщеності. Вітаю Вас. Путіну не треба нас убивати і убивати своїх росіян. Достатньо руками зросійщених бійців-героїв утвердити російську мову в українському просторі. І Буде знову те саме. Зросійщена Україна. Як і була", - додала Ніцой.
Раньше Фаріон поставили на місце і пригрозили в'язницею. Дмитро Лубинець звернувся до Нацполіції та СБУ після скандальних заяв Ірини Фаріон.
Нагадаємо, раніше Фаріон зробила скандальну заяву на адресу російськомовних українських захисників з бригади "Азов". На її думку, ці бійці порушують законодавство, яке зобов'язує розмовляти українською мовою.
"Чому вони такі очманілі? Чому зійшлося саме українською мовою? Вони такі великі патріоти, покажи свій патріотизм - вивчи мову Тараса Григоровича Шевченка", - заявила екснардеп.
Раніше Фаріон "оцінила" людей, які не говорять українською мовою. Ірина Фаріон заявила, що людина, яка не знає своєї мови - "зрадник" і "не людина".
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