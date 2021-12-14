Невідома хвороба забрала майже сотню життів в Африці: ВООЗ повідомляє перші подробиці

У Судані зафіксували десятки смертей від невідомої хвороби / Reuters

На сході Південного Судану щонайменше 89 людей померли за останні кілька тижнів від невідомої хвороби.

ВООЗ направила до відповідного регіону цільову групу для проведення екстреного дослідження, пише ВВС.

За інформацією ЗМІ, епіцентром захворювання став адміністративний округ Фангак в штаті Джонглій. Він, зокрема, нещодавно сильно постраждав від найбільшої за останні 60 років повені.

"Ми вирішили відправити групу швидкого реагування, щоб оцінити і розслідувати можливі ризики. Також члени групи зможуть зібрати зразки у хворих людей", - заявила представник ВООЗ Шейла Байя.

читайте такожУ США через 20 років досліджень почнуть випробування вакцини проти хвороби АльцгеймераРазом з тим місцева влада припускала, що ймовірною причиною смертей жителів є холера, проте, провівши тестування, був виявлений негативний результат.

Раніше керівник відділу нових хвороб Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Марія ван Керкхове заявила про те, що світ вже найближчим часом зіткнеться з "цунамі" заражень коронавірусом COVID-19 – причому одночасно і штамом "Дельта" , і штамом "Омікрон".

Читайте також: