Не лише діти: Зеленський зізнався, хто сьогодні його надихає

Насамперед, головним джерелом його натхнення є люди, які вселяють бажання жити та боротися.

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Володимир Зеленський провів зустріч з курсантами / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео

Коротко:

Зеленський поспілкувався з курсантами, ліцеїстами та захисниками України

Під час зустрічі він зізнався, хто з людей його найбільше надихає під час війни

Президент України Володимир Зеленський під час спілкування з курсантами й ліцеїстами 18 військових навчальних закладів та захисниками й захисницями України зізнався, хто з людей найбільше надихає його сьогодні. Відповідне відео він оприлюднив в Telegram.

Він підкреслив, що джерелом його натхнення є різні люди, починаючи від дітей, до незнайомців, які працюють на оборонних підприємствах.

відео дня

"Це абсолютно різні люди, немає однієї людини. Час змінюється. В часи боротьби за Україну — надихає військо. В моменти, коли ти виснажений, надихають діти. Іноді, коли здається, що немає виходу, знаходяться звичайні люди... Ти бачиш, як люди живуть, щоденно працюючи на заводах оборонних, на різних. І вони кажуть: "Пане президенте, не переживайте, ми з Вами, Ви з нами. Ми їх (росіян — ред.) все одно переможемо.", — поділився Володимир Зеленський.

Він підкреслив, що головним джерелом його натхнення є люди, які вселяють бажання жити та боротися.

Заяви Володимира Зеленського - останні новини

Як писав Главред, президент України Володимир Зеленський переконаний, що очільник США Дональд Трамп зможе примусити кремлівського диктатора Володимира Путіна прийти до миру. За його словами, це можливо, якщо у американського президента є реальне бажання шляхом сили переконати Путіна відновити мир. При цьому Зеленський висловив сподівання, що мирна угода не буде просто папірцем, а міститиме справедливі пункти.

Президент України підкреслював, що позиція Сполучених Штатів щодо посилення тиску на країну-агресорку Росію є "справедливою і чесною".

Крім того, Зеленський заявив, що Україна зацікавлена у справедливому світі й не збирається визнавати окупацію своїх територій. Він також закликав Китай посилити тиск на Москву задля досягнення мирної угоди з ширшими гарантіями безпеки для Києва.

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