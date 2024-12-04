Не розуміє, в чому винний: суд обрав запобіжний захід пасажиру з ДТП в Дніпрі

За рішенням суду, 17-річний пасажир має перебувати цілодобово під домашнім арештом 60 діб.

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Смертельна ДТП в Дніпрі / Коллаж: Главред, фото: Національна поліція України, "Суспільне"

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Суд обрав запобіжний захід неповнолітньому пасажиру BMW

Підозрюваний не визнає свою провину

У Дніпрі суд обрав запобіжний захід неповнолітньому пасажиру BMW, яка 1 грудня зіткнулася з автомобілем Ford, в результаті чого загинула 10-річна дівчинка. Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.

За клопотанням Західної окружної прокуратури міста Дніпра 17-річному пасажиру автомобіля "BMW" обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту строком на 60 діб.

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За рішенням суду неповнолітній має здати закордонний паспорт та всі документи, які дозволяють виїжджати з країни.

"Суспільне" повідомляє, що хлопця підозрюють в ненаданні допомоги людині, яка перебувала в небезпечному для життя стані. Своєї провини він не визнає.

"Я не знаю, в чому моя провина. Я набрав 103, але у Валерія, батька, вдалося додзвонитися швидше. Як тільки він додзвонився – я скинув слухавку у себе. Також я побачив, що одна з потерпілих загинула, та я розумів, що я нічого не зможу зробити", — сказав підозрюваний.

У суді батько підозрюваного Олег зазначив, що автомобіль BMW, який потрапив у ДТП належить йому, а не сину.

За словами батька, хлопець надавав авто у користування 19-річному другові сина, який і був за кермом 1 грудня. Чоловік також розповів: син живе окремо. Після аварії на мобільний телефон хлопця приходили повідомлення з погрозами.

Смертельна ДТП у Дніпрі - останні новини

Як писав Главред з посиланням на Національну поліцію України, у неділю, 1 грудня, у Дніпрі сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Сталося зіткнення двох автомобілів BMW та Ford. На перших фото і відео, які публікували з місця події, було видно розтрощений Ford, тіло дитини та постраждалого й вбитого горем чоловіка. В результаті аварії 10-річна дівчинка загинула на місці. Інші пасажири, зокрема водій та двоє дітей, отримали тілесні ушкодження і були госпіталізовані.

Пізніше в Мережі написали, що слідчий, який веде справу не прийняв батьків загиблої дівчинки, без пояснення, зачинив кабінет і покинув будівлю. Автор допису обурений роботою слідчого.

Згодом, речниця обласної поліції Ганна Старчевська, спростувала інформацію. За її словами, батька дійсно викликали для опитування, і згідно з записом відеокамер він близько 30 хвилин очікував перед кабінетом, поки слідчий завершить попередню роботу. Після цього батька опитали, визнали потерпілим і відпустили.

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