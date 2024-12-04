Не розуміє, в чому винний: суд обрав запобіжний захід пасажиру з ДТП в Дніпрі

Коротко:
- Суд обрав запобіжний захід неповнолітньому пасажиру BMW
- Підозрюваний не визнає свою провину
У Дніпрі суд обрав запобіжний захід неповнолітньому пасажиру BMW, яка 1 грудня зіткнулася з автомобілем Ford, в результаті чого загинула 10-річна дівчинка. Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.
За клопотанням Західної окружної прокуратури міста Дніпра 17-річному пасажиру автомобіля "BMW" обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту строком на 60 діб.
За рішенням суду неповнолітній має здати закордонний паспорт та всі документи, які дозволяють виїжджати з країни.
"Суспільне" повідомляє, що хлопця підозрюють в ненаданні допомоги людині, яка перебувала в небезпечному для життя стані. Своєї провини він не визнає.
"Я не знаю, в чому моя провина. Я набрав 103, але у Валерія, батька, вдалося додзвонитися швидше. Як тільки він додзвонився – я скинув слухавку у себе. Також я побачив, що одна з потерпілих загинула, та я розумів, що я нічого не зможу зробити", — сказав підозрюваний.
У суді батько підозрюваного Олег зазначив, що автомобіль BMW, який потрапив у ДТП належить йому, а не сину.
За словами батька, хлопець надавав авто у користування 19-річному другові сина, який і був за кермом 1 грудня. Чоловік також розповів: син живе окремо. Після аварії на мобільний телефон хлопця приходили повідомлення з погрозами.
Смертельна ДТП у Дніпрі - останні новини
Як писав Главред з посиланням на Національну поліцію України, у неділю, 1 грудня, у Дніпрі сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Сталося зіткнення двох автомобілів BMW та Ford. На перших фото і відео, які публікували з місця події, було видно розтрощений Ford, тіло дитини та постраждалого й вбитого горем чоловіка. В результаті аварії 10-річна дівчинка загинула на місці. Інші пасажири, зокрема водій та двоє дітей, отримали тілесні ушкодження і були госпіталізовані.
Пізніше в Мережі написали, що слідчий, який веде справу не прийняв батьків загиблої дівчинки, без пояснення, зачинив кабінет і покинув будівлю. Автор допису обурений роботою слідчого.
Згодом, речниця обласної поліції Ганна Старчевська, спростувала інформацію. За її словами, батька дійсно викликали для опитування, і згідно з записом відеокамер він близько 30 хвилин очікував перед кабінетом, поки слідчий завершить попередню роботу. Після цього батька опитали, визнали потерпілим і відпустили.
Читайте також:
- Автобус протаранив кілька авто і на швидкості "влетів" у людей: жахлива ДТП у Києві
- У ДТП загинув депутат Київради Сергій Мамоян: авто злетіло у кювет і загорілось
- Смертельне ДТП на Теремках у Києві: водію автобуса оголосили підозру
Що таке Офіс Генерального прокурора?
Офіс Генерального прокурора - вищий орган прокуратури України, який організовує та координує діяльність усіх органів прокуратури та виконує інші функції відповідно до закону, пише Вікіпедія.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред