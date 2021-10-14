Не поділили церкву: у селі на Вінниччині на Покрову Пресвятої Богородиці побилися віруючі

Віруючі побилися на свято Покрови Пресвятої Богородиці / Скріншот

У селі поблизу Вінниці побилися віруючі. Справа була у велике церковне свято вранці 14 жовтня - на Покрову Пресвятої Богородиці.

Інцидент стався в селі Новоживотів між прихильниками ПЦУ і УПЦ біля місцевого храму. Незабаром у групі "Вартові еспресо" в Facebook з'явилося відео зіткнення віруючих.

При цьому, наголошується, що представники правоохоронних органів конфлікт обійшли стороною, хоча і були присутні під час бійки.

"Руки забрав!", "Що за справи?!", - було чутно з натовпу.

За деякими даними, конфлікт нібито затіяв провокатор. Однак до якої зі сторін він відносився, поки невідомо.

Саме протистояння між групами парафіян у цьому селі розпочалося ще минулого року, коли храм дістався Православній Церкві України.

Нагадаємо, Покрова Пресвятої Богородиці є одним з найбільших свят православної церкви, поряд з такими як Різдво, Великдень і Трійця. Вважається, що святу Покрови передували чудові події, які відбулися в 10 столітті. У 910 році під час облоги Константинополя мусульманськими загарбниками Андрію Юродивому з'явилася Богоматір у супроводі Іоанна Хрестителя та Іоанна Богослова. Свідками даного Зішестя Марії на землю були люди, які молилися про звільнення міста. Храм осяявся яскравим світлом, а Матір Божа зняла з голови хустку і як би накрила їх, а після чого зникла. Наступного дня загарбники відступили від Константинополя. Молитви віруючих були почуті.