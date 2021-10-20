"Не хотіла везти пса в лікарню": під Одесою жінка збила собаку і побилася з місцевими

Жінка намагалася втекти / Telegram-канал "Новини Одеса"

У місті Кілія (Одеська область) жінка-водій на дорозі збила собаку, а потім просто намагалася втекти з місця інциденту. Про це повідомляється в Telegram-каналі "Новини Одеса".

Але автомобіль зупинили місцеві жителі і стали вимагати, щоб жінка відвезла збитого собаку в ветлікарню. Вона відмовилася. Суперечка і конфлікт швидко переросли в Тягання за волосся і бійку на вулиці Кіченко.

"Обурені люди, на очах у яких збили собаку, провчили винуватицю. На місце викликали поліцію, яка склала протокол", — повідомляють очевидці.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що на Рівненщині, від вантажівки під час руху відлетіла деталь. Вона потрапила в 44-річного пішохода і травмувала його. Постраждалого чоловіка госпіталізували з відкритим переломом плеча.

Деталь відлетіла від вантажівки з такою силою, що зачепивши чоловіка, пролетіла ще 20 метрів.