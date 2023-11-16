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"Не хочу, щоб у квартирі жив інвалід": у Києві військовому відмовили в оренді

Анна Ярославська
16 листопада 2023, 09:46
Військовий втратив обидві кінцівки ніг при виконанні бойових завдань, після чого пройшов довгий шлях реабілітації та тренувань.

Катріна Калайтанова з чоловіком
Катріна Калайтанова розповіла, як їй відмовили в оренді житла в Києві / Колаж: Главред, фото : instagram.com/kato_kalaytanova

У Києві відмовили в оренді житла грузинському військовому, який воював на боці України з першого дня повномасштабного вторгнення країни-агресора РФ. Про це повідомила його дружина Катріна Калайтанова в Instagram.

Чоловік добровольцем вступив до лав Грузинського легіону з 24 лютого 2022 року. Військовий втратив обидві кінцівки ніг при виконанні бойових завдань, після чого пройшов довгий шлях реабілітації та тренувань, а зараз адаптується до протезів.

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Довгий час захисник України перебував у реабілітаційному центрі, проте потім сім'я вирішила зняти житло. Власник квартири сказав чоловікові: "Я не хочу, щоб в квартирі жив інвалід".

"Хочу сказати, що цей "інвалід", як він висловився, залишив свою країну, щоб допомогти і захистити таких (...) , які не пішли чомусь захищати нашу державу, а вдало сидять вдома і сплять чомусь не в окопі", - написала жінка.

Скріншот допису Катріни Калайтанової в Instagram
Скріншот допису Катріни Калайтанової в Instagram

Вона опублікувала скріншот листування з ріелотором, який обіцяє їй знайти інший варіант квартири в оренду.

Але, за словами жінки, наступного дня родині знову відмовили.

'Не хочу, щоб у квартирі жив інвалід': у Києві військовому відмовили в оренді
instagram.com/kato_kalaytanova/

"Вперше за весь час мій чоловік сказав мені такі страшні слова. Щоб я не говорила орендарю, що він на візку", — повідомила вона.

'Не хочу, щоб у квартирі жив інвалід': у Києві військовому відмовили в оренді
instagram.com/kato_kalaytanova/
Військовий втратив обидві кінцівки ніг при виконанні бойових завдань
Військовий втратив обидві кінцівки ніг при виконанні бойових завдань / Фото: instagram.com/kato_kalaytanova/

На інцидент відреагували у компанії ЛУН, яка має свій сайт оголошень з продажу, купівлі та оренди житла. Співзасновник компанії Андрій Міма повідомив, що платформа перевірила квартиру, власник якої відмовив здавати її ветерану. Після цього компанія видалила оголошення про її здачу з усіх своїх платформ — Rieltor, Bird, Flatfy і ЛУН.

"Зв'язалися з дружиною військового, якій відмовили в оренді. Вибачатися. Попросили повідомляти нам про подібні випадки. Наша редакційна політика суворо засуджує будь-яку можливість дискримінації. За відмову в здачі людям з інвалідністю, особливо ветеранам, ми будемо банити такі оголошення", — заявив Міма.

Крім цього, він попросив усіх, хто зіткнувся з подібним ставленням, негайно залишати скарги на платформах. Також Міма закликав ріелторів проводити роботу з власниками і розповідати про неприпустимість такого ставлення.

У поїзді УЗ військового прогнали в тамбур через "поганий запах"

У поїзді Укрзалізниці стався скандал. Військового, який їхав у відпустку зі служби в Донецькій області додому, вигнали в тамбур, тому що "він погано пахне". Захисник України був змушений провести там сім годин.

Інцидент швидко набув розголосу в Мережі та викликав шквал обурень українців.

В УЗ заявили, що буде організований "тренінг для стюардів з дбайливого і уважного ставлення до захисників". Військовому в якості вибачення запропонували компенсувати квиток на поїзд і придбати ще один.

Пізніше стало відомо, що український військовий, якого при поверненні додому вигнали в тамбур в поїзді Укрзалізниці, знову поїхав на фронт.

Захисник України пробув у відпустці всього лише дев'ять днів. До цього він був на фронті з самого початку повномасштабного вторгнення.

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