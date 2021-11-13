"Не було готівки, хотіла карткою заплатити": таксист у Києві жорстко обматюкав пасажирку

Таксист у Києві жорстко обматюкав пасажирку / УНІАН

В Мережу виклали відео зі столичним таксистом, який вкрай жорстко (з матірщиною) поводився з пасажиркою. Йому не сподобалося те, що у дівчини не виявилося готівки і вона хотіла заплатити за поїздку банківською картою.

Відео інциденту було опубліковано в Telegram-каналі Big Kyiv.

Почувши, що дівчина не може розрахуватися готівкою, таксист почав її принижувати і навіть вигукувати лайливі слова про матір пасажирки. Дівчина відповіла йому в тому ж тоні, але запевнила, що може розрахуватися прямо зараз.

Втім, агресивний водій вирішив перейти до погроз і заявив, що відвезе клієнтку в невідомому напрямку. Чим закінчився конфлікт, поки невідомо.

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Нагадаємо, раніше таксист сервісу Bolt зганьбився, вдаривши дівчину-пасажирку по голові. Нею виявилася фотомодель з Дніпра Анна Мін'юкова (більш відома під псевдонімом Ася Мікович).

За словами дівчини, сівши в авто, вона продовжувала дивитися на телефоні відеолекцію. Але краєм вуха пасажирка почула обурення водія. Виявилося, що йому не сподобалася поза клієнтки.

"Дивлюся на таксиста і розумію-зараз * бнет . Вирішую вийти з машини від гріха подалі. Боковим зором бачу, що він виходить за мною. Починаю бігти. Розумію, що бігла повільно в момент, коли мені прилітає удар рукою по голові ззаду. У сльозах добігаю до людей, сховавшись за якимось хлопцем. Бачу, що таксист змінив траєкторію і тепер біжить назад до машини, щоб швидше виїхати", - заявила дівчина.