У Києві таксист Bolt вигнав ню-модель з машини та вдарив по голові, бо не сподобалась її поза

Колишню ню-модель Асю Мікович вдарив таксист Bolt / Instagram Анни Мін'юкової

Таксист сервісу Bolt зганьбився, вдаривши дівчину-пасажирку по голові. Нею виявилася фотомодель з Дніпра Анна Мін'юкова, відома як Ася Мікович, яка раніше прославилася пікантними знімками на тлі моста, що звалився під Нікополем.

Потерпіла розповіла, що викликала машину під робочий офіс, аби доїхати додому. Проте поїздка обернулася для неї справжнім стресом. Про це дівчина написала 28 жовтня на своїй сторінці в Instagram.

За словами дівчини, сівши в авто, вона продовжувала дивитися на телефоні відеолекцію. Але краєм вуха пасажирка почула обурення водія. Виявилося, що йому не сподобалася поза клієнтки. На це Мінюкова відповіла чоловіку, що якщо йому незручно, то він може відсунути своє сидіння вперед. Після її слів водій почав поводитися ще більш неадекватно.

Зрештою співробітник Bolt без пояснень вирішив скасувати поїздку клієнтки. Але Мін'юкова спокійно сказала йому, що 15 хвилин почекає наступну машину в салоні, щоб не стояти на холоді. Водій промовчав.

"Дивлюся на таксиста і розумію – зараз їб***. Вирішую вийти з машини від гріха подалі. Боковим зором бачу, що він виходить за мною. Починаю бігти. Розумію, що бігла повільно у момент, коли мені прилітає удар рукою по голові ззаду. У сльозах добігаю до людей, сховавшись за якимось хлопцем. Бачу, що таксист змінив траєкторію і тепер біжить назад до машини, щоби швидше поїхати геть", - заявила дівчина.

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Як відреагували в Bolt

Реакція на інцидент сервісу дівчині не сподобалась. Дніпрянка обурилася відповіддю компанії: "Нам дуже прикро, що ви стали учасницею цієї неприємної ситуації".

Мінюкова написала заяву в поліцію.

Хто така Мінюкова

Мінюкова стала зіркою соцмережі у липні 2019-го, коли зробила гучну заяву услід за відомим парі президента Володимира Зеленського та мера Дніпра Бориса Філатова. Суть парі була в тому, що якщо до 14 вересня міст у Дніпрі не відкриють, то мер піде у відставку.

Мінюкова у соцмережах, своєю чергою, опублікувала пост, у якому пообіцяла роздягнутися у випадку перемоги Філатова. І свою обіцянку дівчина виконала. Проте невдовзі всі ню-фото зі сторінок видалила.

Нині дівчина займається інфраструктурою.