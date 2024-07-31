Навантаження стрімко зростає ввечері: чи вимикатимуть світло українцям 1 серпня

Укренерго закликає переносити використання потужних електроприладів на денний час.

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Чи уникнуть українці графіків відключень 1 серпня / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Офіс президента

У четвер, 1 серпня, українцям не планують вимикати світло. Графіки погодинних відключень електроенергії діяти не будуть. Про це повідомило Укренерго.

"Завтра 1 серпня відключення не прогнозуються", - йдеться у повідомленні.

За словами енергетиків, похолодання продовжує знижувати загальне споживання електроенергії по країні. Однак у вечірні години навантаження на енергетичну систему залишається високим. Також зниженню споживання електроенергії вранці сприяють прохолодні ночі.

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"За можливості, перенесіть користування потужними електроприладами на денні години – з 11:00 до 15:00. Це період, коли в енергосистемі найбільше електроенергії завдяки активній роботі сонячних електростанцій", - зазначили в Укренерго.

В разі змін у ситуації з енергопостачанням, енергетики оперативно повідомлять про це додатково.

Як зекономити на електроенергії / Інфографіка: Главред

Що відомо про "Укренерго"? ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

Відключення світла в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, у вівторок, 30 липня в Україні покращилася ситуація в енергосистемі. Тоді українцям скасували відключення світла.

В Україні вже другий день поспіль не вимикають світло завдяки трьом факторам: закінченню аномальної спеки, поверненню в роботу двох атомних енергоблоків і збільшенню імпорту електроенергії з Європи. В ДТЕК зазначають, що ситуація може змінюватись, попри покриття дефіциту електроенергії.

Як раніше повідомляв Главред, голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький запевнив, що найскладніший період літа в сенсі відключень світла вже позаду. Ситуація з електропостачанням покращилася завдяки спаду температури та завершенню ремонтів енергогенеруючих потужностей. У наступні тижні очікується подальше покращення, якщо не буде нових пошкоджень.

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