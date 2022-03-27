На Херсонщині жителі вийшли на мітинг проти окупантів: агресори закидали натовп димові шашки

Херсон / скріншот з відео

Жителі тимчасово окупованих російськими агресорами Каховки та Херсона в черговий раз влаштували мирні мітинги проти окупації. Як пише місцевий журналіст Костянтин Риженко, агресори намагалися розігнати протестувальників і кидали в них димові шашки.

У Каховці цивільні виходили на вулиці з національною символікою. На мітингу було чутно зворушливу промову.

"Якщо ми тут з вами стоїмо, значить, тут - Україна. І скільки ми будемо тут стояти, ніякі БТРи, ніякі москальські зайди не зможуть тут зробити "русский мир", - говорив один з мітингувальників.

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Нагадаємо, раніше російські загарбники розстріляли мирний мітинг у Херсоні, а також застосували проти людей газові та світлошумові гранати.

Про це повідомляється в місцевих Telegram-каналах. Як видно з оприлюднених відео, люди змушені були тікати після того, як окупанти відкрили по них вогонь.

Місцеві жителі вийшли на мітинг, протестуючи проти російської окупації.