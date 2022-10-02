Окупанти атакували Миколаїв дронами-камікадзе і з-300: багато поранених, є загиблі

Попадання зафіксовані біля двох чотириповерхових будинків і на території лікарні.
Вночі, 2 жовтня, російські окупанти обстріляли Миколаївську область. Загинули дві людини, ще семеро - отримали поранення.
Як повідомив голова Миколаївської обласної Військової адміністрації Віталій Кім, ворог атакував область сімома дронами-камікадзе Shahed-136, п'ять з яких знищені українськими військовими.
Крім того, близько 3:45 Миколаїв піддався ракетному обстрілу зенітно-ракетними системами С-300.
Зокрема, попадання зафіксовані біля двох чотириповерхових будинків, в результаті чого вони отримали пошкодження, а в одному з них виникла пожежа.
Також зафіксовано попадання на території лікарні.
"Всього в результаті обстрілу поранення отримали семеро людей", - додав глава ОВВА.
Нагадаємо, у четвер, 29 вересня, російські окупанти обстріляли Миколаїв касетними снарядами. В результаті атаки, на жаль, є загиблі і поранені, повідомила глава Миколаївської облради Ганна Замазєєв.
За словами місцевої чиновниці, ворог атакував зупинку громадського транспорту, коли там перебували мирні жителі, які поверталися з роботи.
Також повідомлялося, що в ніч на четвер, 29 вересня, російські окупанти завдали ракетні удари по Дніпру. Повідомлялося про загибель трьох людей, у тому числі дитини, і поранення п'ятьох, у тому числі 12-річної дівчинки.
Повністю зруйновано кілька приватних будинків, пошкоджено понад 60 приватних будинків і кілька багатоповерхових, а також ринок, автобуси, автомобілі та лінії електропередач.
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