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Окупанти атакували Миколаїв дронами-камікадзе і з-300: багато поранених, є загиблі

2 жовтня 2022, 11:11

Попадання зафіксовані біля двох чотириповерхових будинків і на території лікарні.

С-300
Окупанти атакували Миколаїв дронами-камікадзе і з - 300 / скріншот

Вночі, 2 жовтня, російські окупанти обстріляли Миколаївську область. Загинули дві людини, ще семеро - отримали поранення.

Як повідомив голова Миколаївської обласної Військової адміністрації Віталій Кім, ворог атакував область сімома дронами-камікадзе Shahed-136, п'ять з яких знищені українськими військовими.

Крім того, близько 3:45 Миколаїв піддався ракетному обстрілу зенітно-ракетними системами С-300.

Зокрема, попадання зафіксовані біля двох чотириповерхових будинків, в результаті чого вони отримали пошкодження, а в одному з них виникла пожежа.

Також зафіксовано попадання на території лікарні.

"Всього в результаті обстрілу поранення отримали семеро людей", - додав глава ОВВА.

Нагадаємо, у четвер, 29 вересня, російські окупанти обстріляли Миколаїв касетними снарядами. В результаті атаки, на жаль, є загиблі і поранені, повідомила глава Миколаївської облради Ганна Замазєєв.

За словами місцевої чиновниці, ворог атакував зупинку громадського транспорту, коли там перебували мирні жителі, які поверталися з роботи.

Також повідомлялося, що в ніч на четвер, 29 вересня, російські окупанти завдали ракетні удари по Дніпру. Повідомлялося про загибель трьох людей, у тому числі дитини, і поранення п'ятьох, у тому числі 12-річної дівчинки.

Повністю зруйновано кілька приватних будинків, пошкоджено понад 60 приватних будинків і кілька багатоповерхових, а також ринок, автобуси, автомобілі та лінії електропередач.

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Автор: Сергій Кущ
війна в Україні новини Миколаєва
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