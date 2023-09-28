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Чи можуть поставки зброї в РФ змінити хід війни: Світан оцінив ризики

Анна Ярославська
28 вересня 2023, 09:13 оновлено 28 вересня, 09:17
Зброя з Китаю або КНДР лише продовжить агонію Росії, вважає Роман Світан.
Роман Світан, Путін, Кім Чен Ин
Роман Світан заявив, що поставки зброї Росії лише підтримають її на нинішньому рівні / Колаж: Главред, фото: скріншот

Військовий експерт, полковник запасу Роман Світан вважає, що поставки боєприпасів Росії з Китаю або Північної Кореї не зможуть змінити ситуацію на полі бою в Україні. Якщо будуть передаватися якісь боєприпаси, від цього лише знизиться швидкість скорочення кількості боєприпасів у противника.

"Росіяни зараз використовують десь 15-20 тисяч снарядів на добу, а виробляють 7 тисяч. Максимум, скільки може дати та ж Північна Корея, це кілька мільйонів снарядів на рік, тобто приблизно ті ж 7 тисяч", - сказав експерт під час чату на Главреді.

Він зазначив, що така кількість боєприпасів може не дозволити знизити напругу на фронті, але не наростити його.

"Вони зможуть лише підтримати Росію на тому рівні, на якому вона зараз є, продовжити її агонію до повного розвалу або знищення російської армії", - додав Світан.

Дивіться відео - Чат з Романом Світаном на Главреді:

Поставки боєприпасів Росії

У жовтні Іран може домовитися з Росією про передачу ракет. Це може статися 18 жовтня після закінчення дії резолюції Ради Безпеки ООН 2231, що забороняє країні такі угоди. Росія прагне придбати іранські балістичні ракети Fateh-110 і Zolfaghar. Обидві ракети мають радіус дії 300 кілометрів або більше.

Глава ГУР Кирило Буданов заявив, що Північна Корея вже півтора місяці постачає російським окупантам боєприпаси, зокрема снаряди 122 мм і 152 мм, а також ракети до "Градів".

В Україні щодо можливих збільшень поставок зброї Північній Кореї для Росії реагують, в цілому, стримано. Зокрема, представник ГУР Андрій Юсов зазначив, що"катастрофи з цього робити не варто". Хоча і визнав, що для фронту це "погані новини".

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війна в Україні новини України та світу війна Росії та України Роман Світан
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