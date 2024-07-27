Міноборони назвало вражаюче число поранених військових, які повертаються у стрій

Західні партнери відзначають якість реабілітації військових в Україні, розповіла заступниця міністра оборони України.

https://glavred.net/ukraine/minoborony-nazvalo-vpechatlyayushchee-chislo-ranenyh-voennyh-kotorye-vozvrashchayutsya-v-stroy-10583981.html Посилання скопійоване

В Україні високий відсоток якісної реабілітації / Колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, recoveryua.org

Понад 75% поранених військовослужбовців повертаються до строю після реабілітації. В Україні високий відсоток якісної реабілітації, заявила заступниця міністра оборони України Наталія Калмикова.

За її словами, високий відсоток якісної реабілітації та повернення знову до служби у війську відзначають як західні партнери, так і країни, які ніколи не мали такого досвіду і війни, як в Україні.

"Це понад 75% поранених. Вони після поранення різного ступеня тяжкості", - наголосила Калмикова. відео дня

Представниця Міноборони додала, що наразі майже в кожному закладі охорони здоров'я є мультидисциплінарні команди, які забезпечують реабілітацію. Це стосується як цивільних, так і військових закладів.

"Як тільки починається лікування, одразу починається реабілітація. Це не те, що відбувається потім. І реабілітація зараз впроваджена в усіх закладах – як у цивільних, так і у військових", - зазначила Калмикова.

Нагадаємо, українські військовослужбовці ризикують залишитися без зарплат, якщо видатки бюджету у вересні не збільшать до пів трильйона. Держава опинилася у такій ситуації через вимушені закупівлі зброї у Заходу власним коштом через затримку військової допомоги від США.

Також військовозобов'язаних, які не оновили дані до 16 липня будуть штрафувати. Про штраф за несвоєчасне оновлення військово-облікових даних можна дізнатися через застосунок "Дія", повідомив речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін.

Натомість військовозобов'язані, які вчасно оновили свої військово-облікові дані, отримають спеціальну позначку у додатку Резерв+. Нововведення полегшить роботу ТЦК та поліції, повідомила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред