Медик розповіла, як впоратися з постковідним синдромом

Коронавірус залишає відбиток / Фото Reuters

Багато з перехворілих коронавірусом часто скаржаться на те, що довгий час не відчувають запахів і смаку. Крім того, у них також фіксується втрата апетиту і ваги. Тому після COVID-19, медики радять пройти курс реабілітації і лікар-пульмонолог Світлана Гук, зокрема, пишуть "Факти".

"Якщо раніше таких симптомів не було і вони тривають довше трьох місяців, вам необхідно поглиблено обстежитися. Таке різке схуднення не характерно для COVID-19. При поганому сприйнятті запахів і нудоти можна запідозрити хворобу печінки або шлунково-кишкового тракту. Covid-19 гастроентеролог повинен виключити патологію шлунково-кишкового тракту, а лор-лікар з'ясувати, чим викликано ураження слуху і запалення в носоглотці. Думаю, було б корисно полікуватися в санаторії, який займається реабілітацією пацієнтів після COVID-19", – говорить Гук.

Також вона зазначає, що після коронавірусу з'являється постковідний суглобовий синдром, порушується вуглеводний обмін, з'являються тромботичні ускладнення, інфаркти, збивається серцевий ритм, людина страждає підвищеною тривожністю і панічними атаками.

Навіть, якщо коронавірус пройшов безсимптомно, після нього у людей з'являється задишка і кашель.

"Якщо ви видужали, а задишка докучає, як і легке покашлювання (одного разу здається, що стан покращився, а на наступний знову стає гірше), слід поглиблено обстежитися. Принаймні зробити рентген або КТ, здати аналізи", - радить лікар.

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Нагадаємо, замий великий мінус штаму " Омікрон"у тому, що він більш заразний, ніж всі інші штами коронавірусу.

Хвора людина може інфікувати більше людей навколо себе, розповів інфекціоніст, доцент кафедри інфекційних хвороб Юрій Сухов.

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