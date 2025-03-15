"Хибна справа": майор відреагував на можливе припинення вогню із РФ

Офіцер запевнив, що жодного разу не бачив, аби росіяни з 2014 року припиняли вогонь.

https://glavred.net/ukraine/lozhnoe-delo-mayor-otreagiroval-na-vozmozhnoe-prekrashchenie-ognya-s-rf-10647551.html Посилання скопійоване

Кожубенко зробив заяву про можливе 30-денне перемирʼя / Колаж: Главред, фото: 17-а окрема танкова Криворізька бригада імені Костянтина Пестушка, Міноборони РФ

Ключові тези:

Росіяни з 2014 року жодного разу не припиняли вогонь

Домовлятися з окупантами - хибна справа

Офіцер секції планування бригади "Рубіж", майор НГУ Дмитро Кожубенко, заявив, що не вірить у можливість припинення вогню з Росією. Таку заяву він зробив в ефірі Ми-Україна.

Він пояснив, що ні разу не бачив, аби росіяни з 2014 року припиняли вогонь.

відео дня

За його словами, домовлятися з окупантами є хибною справою.

"І зараз точно так само, ніхто нічого не припиняє. Вони як лізли, так і лізуть далі. Я більше, ніж впевнений, що навіть якщо нам вдасться підписати ці домовленості, навіть якщо Путін пообіцяє, що вони припинять вогонь, я не вірю", - зазначив офіцер.

Кожубенко підкреслив, що не уявляє, як таку величезну "машину" можна змусити одночасно припинити вогонь.

"Мені здається, що це нереально", - резюмував майор.

Тимчасове припинення вогню - новини за темою

Як писав Главред, під час переговорів у Саудівській Аравії Україна погодилася на пропозицію американської сторони про 30-денне припинення вогню по всій території.

Українські військові не вірять в те, що 30-денне припинення вогню на лінії зіткнення буде дієвим. Заступник командира Третьої штурмової бригади Максим Жорін нагадав, що під час АТО/ООС росіяни неодноразово порушували тимчасове припинення вогню.

Сумніви щодо можливого перемир'я висловив і полковник Владислав Селезньов. За його словами, навряд чи хтось може забезпечити це перемир'я на лінії понад 1200 кілометрів активних бойових дій, а також його контролювати.

Читайте також:

Хто такий Дмитро Кожубенко? Дмитро Кожубенко - український військовослужбовець, офіцер секції планування бригади "Рубіж", майор Національної гвардії України.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред