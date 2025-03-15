"Хибна справа": майор відреагував на можливе припинення вогню із РФ

Ключові тези:
- Росіяни з 2014 року жодного разу не припиняли вогонь
- Домовлятися з окупантами - хибна справа
Офіцер секції планування бригади "Рубіж", майор НГУ Дмитро Кожубенко, заявив, що не вірить у можливість припинення вогню з Росією. Таку заяву він зробив в ефірі Ми-Україна.
Він пояснив, що ні разу не бачив, аби росіяни з 2014 року припиняли вогонь.
За його словами, домовлятися з окупантами є хибною справою.
"І зараз точно так само, ніхто нічого не припиняє. Вони як лізли, так і лізуть далі. Я більше, ніж впевнений, що навіть якщо нам вдасться підписати ці домовленості, навіть якщо Путін пообіцяє, що вони припинять вогонь, я не вірю", - зазначив офіцер.
Кожубенко підкреслив, що не уявляє, як таку величезну "машину" можна змусити одночасно припинити вогонь.
"Мені здається, що це нереально", - резюмував майор.
Тимчасове припинення вогню - новини за темою
Як писав Главред, під час переговорів у Саудівській Аравії Україна погодилася на пропозицію американської сторони про 30-денне припинення вогню по всій території.
Українські військові не вірять в те, що 30-денне припинення вогню на лінії зіткнення буде дієвим. Заступник командира Третьої штурмової бригади Максим Жорін нагадав, що під час АТО/ООС росіяни неодноразово порушували тимчасове припинення вогню.
Сумніви щодо можливого перемир'я висловив і полковник Владислав Селезньов. За його словами, навряд чи хтось може забезпечити це перемир'я на лінії понад 1200 кілометрів активних бойових дій, а також його контролювати.
Читайте також:
- Україна почала формувати команду для контролю перемир'я - Сибіга
- Скоро з'явиться нова інформація про перемир'я: Трамп назвав точну дату
- Євросоюз продовжить озброювати Україну навіть у разі перемир'я – Deutsche Welle
Хто такий Дмитро Кожубенко?
Дмитро Кожубенко - український військовослужбовець, офіцер секції планування бригади "Рубіж", майор Національної гвардії України.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред