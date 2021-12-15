Летів з 12-метрової висоти: на Житомирщині новорічна ялинка зламалася навпіл з людиною на верхівці

На Житомирщині ялинка зламалася навпіл під час встановлення / "Твій Романів"

На Житомирщині у селищі міського типу Романів не змогли встановити новорічну ялинку – вона зламалася навпіл під час натягування тросів.

Верхівка впала додолу разом з арбористом – фахівцем з обслуговування та догляду за деревами. Чоловік летів на землю з 12-метрової висоти, повідомляє місцеве видання "Твій Романів".

Працівника від травм врятувала лише страховка.

"Ми намагалися вирівняти ялинку. І в певний момент ялинка зламалася. Я, перебуваючи на висоті орієнтовно метрів 12, впав разом з верхівкою донизу. Врятувала страховка, щоправда, добре подряпав обличчя і отримав забій", – розповів виданню арборист Олександр Вигівський.

Проблеми з ялинкою почалися ще на етапі транспортування. Дерево зрізали у селі Булдичів – воно було аварійним і корінням піднімало фундамент адміністративної будівлі. Під час перевезення ялинка зачепила гіллям і порвала інтернет-кабелі, залишивши без інтернету жителів декількох населених пунктів.

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Чоловік, який займався встановленням ялинки, впав з висоти 12 метрів / "Твій Романів"

Зараз у селищній раді вирішують, як терміново замінити новорічне дерево.

Нагадаємо, від сьогодні, 15 грудня, у Києві стартував продаж новорічних ялинок. Почали працювати ярмарки і відкрилося понад 180 локацій по всьому місту.

Також українців напередодні новорічних свят попередили про небезпеку токсичних ялинок. Штучні дерева експерти радять купувати в спеціалізованих магазинах, або в тих місцях, де споживачеві готові надати документи на товар. Адже трапляються випадки, коли новорічний декор був виготовлений з неякісного пластику, і в підсумку дитина або дорослий можуть навіть отруїтися випарами від нього.

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